Ron Jans grijpt terug op beoogde basiself: vier wijzigingen

Donderdag, 11 augustus 2022 om 17:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:07

Ron Jans heeft de opstelling van FC Twente bekendgemaakt voor de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Cukaricki. Vorige week waren de Tukkers in Belgrado met 1-3 te sterk, waardoor plaatsing voor de play-offs slechts een formaliteit lijkt. Jans wil echter nog geen woord horen over het mogelijke tweeluik met Fiorentina. De oefenmeester heeft voor een sterke basiself gekozen. Het duel in de Grolsch Veste vangt om 19.00 uur aan en is te zien bij RTL 7.

Bij FC Twente ging het in aanloop naar de return tegen Cukaricki meer over Fiorentina dan de Servische opponent. Dit tot ergernis bij Jans. "We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Bij FK Cukaricki is de hoop om door te gaan zeker aanwezig. Bij een doelpunt tegen kan het onrustig worden. Gelukkig staat de groep er goed op. De koppies staan goed en fysiek staan we er ook goed voor. Wij willen spelen zoals de eerste helft vorige week. Hoog druk zetten, initiatief nemen in balbezit en dominant voetballen. Dan zijn we op ons sterkst", blikte de oefenmeester vooruit op het duel.

In tegenstelling tot de met 0-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen NEC zijn er enkele wijzigingen in het elftal van Twente. Jans besloot tegen de Nijmegenaren zijn complete voorhoede te vervangen, wat niet goed uitpakte. Tegen Cukaricki grijpt hij terug op zijn beoogde basiself. Daan Rots, Ricky van Wolfswinkel en Virgil Misidjan hebben hun basisplek heroverd, wat ten koste gaat van Václav Cerný, Manfred Ugalde en nieuwkomer Christos Tzolis.

In vergelijking met het heenduel in Servië is Robin Pröpper de enige nieuwkomer. Hij vervangt in het hart van de defensie Julio Pleguezuelo. Ook Ramiz Zerrouki staat gewoon in de basis. De middenvelder staat in de belangstelling van Feyenoord, maar zag beide clubs nog niet tot een akkoord komen. Zerrouki vormt een blok op het middenveld met Michal Sadílek. Michel Vlap is de meest vooruitgeschoven middenvelder achter Van Wolfswinkel.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadílek, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan

Opstelling Cukaricki: Micovic; Stevanovic, Kovacevic, Vujadinovic, Roganovic; Mijailovic, Kovac; Owusu, Lucic, Adzic; Badamosi