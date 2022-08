NEC haalt Sandler binnen: ‘Eén van de meest getalenteerde verdedigers’

Donderdag, 11 augustus 2022 om 16:45 • Guy Habets • Laatste update: 17:09

Philippe Sandler speelt de komende drie jaar voor NEC. Dat heeft de Nijmeegse club via de officiële kanalen bekendgemaakt. Sandler was transfervrij nadat zijn half jaar bij Feyenoord hem vorig seizoen geen contractverlenging opleverde en dus hoeft NEC geen transfersom te betalen om de 25-jarige Amsterdammer binnen te halen.

Sandler stond tot afgelopen winter onder contract bij Manchester City, waar hij in drieënhalf jaar niet had weten door te breken. De geboren Amsterdammer trok daarop transfervrij naar Feyenoord. Sandler tekende tot het eind van het seizoen in De Kuip, waarbij de Rotterdammers de optie hadden om de verbintenis met twee jaar open te breken. Sandler had echter lang nodig om wedstrijdfit te raken en kwam in totaal tot slechts 2 invalbeurten (in totaal 52 minuten). Al met al was het onvoldoende voor Feyenoord om de verdediger langer te binden, maar NEC is wel overtuigd.

Technisch directeur Ted van Leeuwen spreekt van een buitenkansje. "Philippe Sandler is één van de meest getalenteerde en veelzijdige verdedigers van Nederland. Groot, snel, elegant, intelligent, kopsterk en uitmuntend aan de bal. Blessureleed in allerlei vormen heeft hem in zijn loopbaan echter parten gespeeld. De medische staf van NEC heeft na een minutieuze keuring het licht met overtuiging op groen gezet: de schade is niet blijvend en via een uitgekiend programma moet Philippe binnen afzienbare tijd speelklaar zijn. Voor NEC een geweldige acquisitie. Voor nu en de toekomst."

De mandekker zelf hoopt zo snel mogelijk van waarde te kunnen zijn voor zijn nieuwe club. "De afgelopen periode is in verband met blessures lastig geweest, maar het is nu tijd om vooruit te kijken. Het plan dat de club me schetste sprak me enorm aan en ik zie hier een mooie rol voor me weggelegd. De komende weken staan voor mij in het teken van honderd procent fit worden, zodat ik daarna van waarde kan zijn in de groep. Ik heb ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan en kijk uit naar de wedstrijden bij NEC."

Sandler is de zesde zomerversterking van NEC. Eerder haalden de Nijmegenaren Oussama Tannane (Göztepe), Calvin Verdonk (Famalicão), Pedro Marques (Sporting Portugal), Jasper Cillessen (Valencia) en Joris Kramer (AZ) al naar de club. Met name de komst van 63-voudig Oranje-international Cillessen viel verrassend te noemen. Behalve dat de doelman grootverdiener was in Spanje, was hij een paar weken ook nog geleden in beeld bij Ajax, AZ en PSV.