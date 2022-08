KNVB grijpt in vanwege tropische temperaturen en extreme hitte

Donderdag, 11 augustus 2022 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:10

Er kunnen komend weekend verplichte drinkpauzes worden ingelast bij de wedstrijden in het betaalde voetbal, zo meldt de KNVB. Reden is het extreem warme weer in Nederland. De hele week stijgt het kwik tot boven de dertig graden en die temperaturen houden in het weekend aan. De maatregel wijkt af van de UEFA-richtlijnen, die voorschrijven dat drinkpauzes alleen zijn toegestaan tijdens een blessurebehandeling.

Vanaf woensdag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Daarmee waarschuwt het RIVM organisaties en mensen die onder meer werken in de zorg voor de aanhoudende hitte, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. Ook de KNVB geeft gehoor aan het advies en komt met extra drinkpauzes. Wedstrijden uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie kunnen halverwege de eerste en de tweede helft worden onderbroken voor een afkoelingsperiode. Dat gebeurt rond de 23e en 67e minuut.

?? Aankomend weekend gaat er een hitteprotocol van kracht binnen het betaald voetbal, gezien de verwachte tropische temperaturen. Dit betekent dat er tijdens wedstrijden drinkpauzes ingelast mogen worden, wat geldt voor de @eredivisie, @1e_Divisie en @totoknvbbeker. pic.twitter.com/1OhgaRbVnh — KNVB (@KNVB) August 11, 2022

"Volgens de weersverwachtingen krijgen we dit weekend tropische temperaturen", aldus de KNVB. "Het is voor spelers, stafleden en (assistent)scheidsrechters daarom van belang voldoende te blijven drinken. De internationale richtlijn voor UEFA-competities schrijft voor dat er tijdens de wedstrijd alleen drinkmomenten toegestaan zijn tijdens blessurebehandelingen, maar in dit specifieke geval is besloten af te wijken van de internationale richtlijn." De drinkpauzes worden al dan niet ingevoerd na overleg tussen de scheidsrechters en beide clubs.

Vrijdag, zaterdag én zondag worden temperaturen van boven de dertig graden verwacht. In de Keuken Kampioen Divisie staan vrijdagavond zes wedstrijden gepland. In de Eredivisie worden zaterdag en zondag vier wedstrijden gespeeld. Excelsior en Vitesse openen de tweede speelronde op vrijdagavond. Voor een officiële hittegolf dient het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer worden met op drie van die dagen uitschieters van 30 graden of meer. Verwacht wordt dat het Nationaal Hitteplan tot na het weekend van kracht blijft.