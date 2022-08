Unibet: Maakt Barcelona er een feestavond van in het Camp Nou?

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Voor Barcelona begint zaterdag het echte werk. In de eerste speelronde in LaLiga komt Rayo Vallecano op bezoek in het Camp Nou. Grote vraag is deze week: lukt het de Catalanen, die kampen met financiële problemen, om de grote aankoop Robert Lewandowski op tijd in te schrijven voor de openingswedstrijd? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de eerste competitiewedstrijd van Barcelona.

Naast Lewandowski weten ook Franck Kessié, Andreas Christensen, Jules Koundé en Raphinha nog niet of ze zaterdag kunnen aantreden tegen Vallecano. De leiding van Barcelona hoopt de kwestie in ieder geval zo snel mogelijk opgelost te hebben. Bij een definitieve absentie van Lewandowski kan trainer Xavi altijd nog terugvallen op Pierre-Emerick Aubameyang of Memphis Depay, die in de voorbereiding voornamelijk werden gebruikt als invallers. In die voorbereiding wist Barcelona onder meer met 6-0 te winnen van Inter Miami FC en Pumas.

Bij Vallecano zijn natuurlijk alle ogen gericht op de ervaren goaltjesdief Radamel Falcao. De inmiddels 36-jarig aanvaller besloot deze zomer om er nog een jaar aan vast te plakken bij de eerstvolgende opponent van Barcelona. Falcao kwam in zijn eerste seizoen bij Vallecano tot 6 doelpunten in 21 duels in LaLiga. De club uit Madrid won afgelopen seizoen overigens tweemaal van Barcelona in competitieverband: 1-0 en 0-1. In de thuiswedstrijd in het begin van de jaargang kroonde Falcao zich tot matchwinner.

Lewandowski wil natuurlijk gelijk vlammen voor Barcelona, mits LaLiga tijdig zijn goedkeuring verleent wat betreft de inschrijving. De Poolse topschutter tekende zondag de strijd om de Trofeu Joan Gamper tegen Pumas (6-0 overwinning) voor zijn eerste doelpunt in Spaanse dienst. Lewandowski was daarnaast verantwoordelijk voor twee assists. Falcao, vorig seizoen de held van Vallecano in de thuiswedstrijd tegen Barcelona, aast uiteraard ook op een hoofdrol in het Camp Nou. De aftrap van het duel is zaterdag om 21.00 uur.

