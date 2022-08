‘Teleurstelling’ voor Engelse voetbalfans: Jizz Hornkamp niet naar Forest

Donderdag, 11 augustus 2022 om 14:42 • Wessel Antes

Jizz Hornkamp lijkt deze transferperiode niet meer naar Nottingham Forest te vertrekken. De 24-jarige spits van Willem II werd de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een overstap naar de Premier League, maar journalist Daniel Taylor van The Athletic meldt donderdag dat Forest zich voor nu richt op 'grotere' transfers.

Taylor meldt het nieuws als volgt: “Hoewel ik weet dat er op Twitter vele harten worden gebroken door dit bericht, lijkt het er helaas niet op dat Jizz Hornkamp naar Nottingham Forest komt. De club heeft nieuwe prioriteiten en richt zich voor nu op een aantal grote en nieuwe targets in de laatste paar weken van de transferwindow.” Supporters in Engeland gingen na het gerucht over de komst van Hornkamp helemaal los op Twitter, omdat 'jizz' sinds jaar en dag een Amerikaans synoniem is voor sperma.

Willem II gaf eerder overigens al aan niet open te staan voor een vertrek van Hornkamp, die vorig seizoen in de Eredivisie vier keer scoorde in dertien wedstrijden. Nu lijken de Tilburgers geen rekening meer te hoeven houden met een vertrek van de rechtspoot. Voor de spitspositie zou Forest volgens The Athletic nu bezig zijn met Emmanuel Dennis van Watford. Het medium meldt zelfs dat er reeds een bod van 23 miljoen euro op tafel ligt.

Daarnaast is de club bezig met een aantal andere transfers. Zo gaf L'Équipe aan dat de promovendus een bod heeft uitgebracht op Houssem Aouar, sterspeler van Olympique Lyon. Fabrizio Romano meldt donderdag dat Remo Freuler, middenvelder van Atalanta Bergamo, voor negen miljoen euro naar Forest komt. Tot dusver verwelkomde manager Steve Cooper al twaalf nieuwe spelers. Onder anderen Jesse Lingard speelt zijn wedstrijden nu in City Ground.