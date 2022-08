‘Voormalig PSV’er Arias kan transfervrij op zoek naar nieuwe club’

Donderdag, 11 augustus 2022 om 13:47 • Wessel Antes

Atlético Madrid zal op korte termijn de contractontbinding van Santiago Arias wereldkundig maken, zo meldt het Spaanse Marca donderdagochtend. De voormalig PSV’er kan daardoor met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club. De dertigjarige Colombiaan belandde na een goed eerste jaar in Madrid op een zijspoor.

Atlético nam Arias in de zomer van 2018 voor elf miljoen euro over van PSV. In zijn eerste seizoen speelde Arias 33 officiële wedstrijden voor de Madrileense club en was hij vooral in het eerste half jaar regelmatig basisspeler. Daarna ging het bergafwaarts. In het seizoen 2019/20 kwam Arias nog achttien keer in actie voor Atlético, waarna hij werd verhuurd aan Bayer Leverkusen.

In zijn jaar bij Leverkusen had Arias ongekend veel pech. Na zijn debuut voor de Duitse club in oktober 2020 reisde de kleine Colombiaan af naar zijn thuisland voor interlands. Tijdens een WK-kwalificatieduel tegen Venezuela liep de rechtsback een zware enkelblessure op, wat direct einde seizoen betekende. Ook op huurbasis bij Granada in LaLiga kon Arias vanwege een langdurige hamstringblessure zijn stempel niet drukken. In totaal speelde de verdediger twaalf duels voor Granada, waarin hij één keer wist te scoren.

Eerder deze transferperiode meldde De Telegraaf dat Arias is aangeboden bij Ajax. De krant gaf aan dat de Amsterdammers Arias als een interessante optie beschouwden, maar dat zijn blessuregevoeligheid en salariseisen de club ook liet twijfelen. Inmiddels lijkt Ajax voorzien van genoeg opties voor de rechtsbackpositie. Met de komst van Jorge Sánchez heeft de club nu drie rechtsbacks in de gelederen. Devyne Rensch en Sean Klaiber zijn de concurrenten van Sánchez, waarvan laatstgenoemde zou mogen vertrekken. Ook Youri Regeer kan eventueel als rechtsback dienen in Amsterdam.