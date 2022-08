Agüero: ‘Hij kan een sleutelrol spelen in de speelstijl waar Xavi zo van houdt'

Sergio Agüero gelooft dat Bernardo Silva bij Barcelona een sleutelfiguur zou kunnen zijn in de speelstijl van Xavi. De offensieve middenvelder annex buitenspeler van Manchester City wordt al weken in verband gebracht met een transfer naar Catalonië. Aangezien Barça er voorlopig nog steeds niet in is geslaagd om de nieuwe aanwinsten in te schrijven bij LaLiga, lijkt een overgang van Silva naar het Camp Nou steeds complexer te worden.

Hoewel hij niet weet hoe reëel het is, gelooft Agüero dat het mogelijk is voor zijn voormalig ploeggenoot om van club te veranderen. Agüero maakte zelf in de zomer van 2021 de overstap van City naar Barça. Door hartproblemen moest hij echter al na enkele maanden vroegtijdig een punt achter zijn loopbaan zetten. “Bernardo Silva is een geweldige speler”, zegt Agüero tegenover Stake. “Hij kan de bal kort bij zich houden, is bereid vuile meters te maken, kan op verschillende posities spelen en beschikt over scorend vermogen.”

"Ik zou verbaasd zijn als City hem laat gaan”, vervolgt Agüero. “Hij is een speler die elk seizoen levert, maar alles is mogelijk. Als hij uiteindelijk naar Barcelona komt, dan zal hij iemand zijn die de sleutel kan zijn tot het spel op balbezit waar Xavi zo van houdt.” Silva beschikt nog over een contract tot medio 2025 bij City. De Portugees international wilde afgelopen zomer eigenlijk al vertrekken bij the Citizens. Manager Josep Guardiola wist hem destijds echter te overtuigen van een langer verblijf in het Etihad Stadium.

Silva zelf reageerde woensdag tegenover ESPN op de recente transfergeruchten. “Ik heb altijd gezegd dat ik hier gelukkig ben, maar ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. We zullen zien, eerlijk gezegd. Mijn relatie met de club is heel eerlijk. Ik ben open tegen ze geweest en ze weten wat ik wil. Als ik blijf, ben ik erg blij en zal ik deze club altijd respecteren en mijn best doen. Zo niet, dan zien we wel wat er gebeurt, zo is voetbal”, aldus Silva.