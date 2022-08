Uniboost: Feyenoord wint van Heerenveen! 50x je inzet! Max inzet €1, €50 winst!

Donderdag, 11 augustus 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:25

Feyenoord treedt zaterdag aan voor de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie. SC Heerenveen komt op bezoek in de altijd sfeervolle Kuip, waar de Rotterdammers gaan proberen voor de tweede maal op rij te winnen in competitieverband. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van de ploeg van trainer Arne Slot! De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Heerenveen.

Voor Feyenoord was de start van het seizoen 2022/23 een doorslaand succes. Ondanks een stroeve start en een 1-0 achterstand werd Vitesse zondag met ruime cijfers verslagen: 2-5. Danilo, over wie de nodige twijfels waren in de voorbereiding op de nieuwe jaargang, gaf zijn visitekaartje af in Arnhem met twee doelpunten. Het mooiste doelpunt kwam echter op naam van Javairô Dilrosun, die doelman Jeroen Houwen verschalkte met een schitterende lob vanaf de rechterkant. Patrik Walemark en Lutsharel Geertruida deden al scorend ook een duit in het zakje voor het imponerende Feyenoord.

Heerenveen kende een minder voortvarende start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. In het Abe Lenstra Stadion kwamen de Friezen afgelopen vrijdag niet verder dan een enigszins teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood wist te handhaven op het hoogste niveau. Ook de opnieuw van Bologna gehuurde Sydney van Hooijdonk kon het verschil niet maken voor Heerenveen. De Zweedse middenvelder Simon Olsson, deze transferperiode binnengehaald, kroonde zich als invaller ook niet tot matchwinner.

Bij Feyenoord zal zaterdag weer worden gekeken naar Danilo, de opvolger van Cyriel Dessers als diepste spits. Bij de bezoekers uit Heerenveen gaat de meeste aandacht uit naar Van Hooijdonk, die zijn verblijf in Friesland besloot te verlengen. De gehuurde aanvaller (22) kwam tot dusver tot zeven doelpunten in zestien wedstrijden namens Heerenveen. Van Hooijdonk kwam namens de Friezen overigens nog niet eerder in actie tegen Feyenoord. In De Kuip rolt de bal zaterdag vanaf 21.00.

