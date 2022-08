Igor Paixão na emotioneel afscheidsdiner definitief op weg naar Feyenoord

Donderdag, 11 augustus 2022 om 12:28 • Wessel Antes • Laatste update: 12:34

Igor Paixão heeft woensdag middels een uitgebreid diner afscheid genomen van zijn vrienden en familie in Brazilië. De 22-jarige aanvaller maakt zich nu definitief op voor een avontuur bij Feyenoord. Op Twitter verscheen donderdagochtend een video van de duidelijk geëmotioneerde Paixão, die gedurende zijn carrière enkel nog in Brazilië voetbalde.

Het doorgaans betrouwbare Twitteraccount KuipTalk, dat wordt beheert door journalist Mark Lievisse Adriaanse, liet donderdagochtend iets meer los over de transfersom die Feyenoord gaat betalen voor Paixão. Dat deed hij in reactie op de Argentijnse journalist Adriano Savalli, die stelde dat Feyenoord een vaste transfersom van zes miljoen euro, exclusief drie miljoen euro aan bonussen, overmaakt naar de Braziliaanse laagvlieger Coritiba. Het zou daarbij gaan om tachtig procent van de transferrechten.

Igor Paixão participou hoje de um jantar de despedida, jogador viaja esta quinta pra Holanda para assinar contrato até 2027 pic.twitter.com/icYWUwy0fo — ?????????????? ???????? (@resenha_coxa) August 11, 2022

Volgens KuipTalk kost Paixão de Rotterdammers een lager bedrag. “Lokale bronnen rondom clubs hebben logischerwijs altijd redenen om transfersommen te overdrijven.” Met Paixão heeft trainer Arne Slot zijn gewenste versterking in de voorhoede vrijwel definitief binnen. De 1,68 meter lange rechtspoot, die het liefst als linksbuiten speelt, werd opgeleid bij Coritiba en kwam in het kalenderjaar 2020 op huurbasis bij Londrina op een lager niveau uit.

Dit seizoen brak Paixão definitief door in het eerste elftal van Coritiba, aangezien hij in achttien wedstrijden tot vier doelpunten en vier assists op het hoogste niveau kwam. De Braziliaanse competitie is op dit moment in volle gang en Paixão speelde de afgelopen maanden vrijwel alle wedstrijden volledig mee bij Coritiba, dat momenteel vijftiende staat in de Série A. Zijn fitheid is dus geen probleem, al zal Feyenoord net als bij de transfers van Santiago Giménez en Marcos López geduldig moeten wachten op een werkvergunning voor Paixão.