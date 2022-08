Newcastle na afwijzing FA genoodzaakt om met inloopshirts aan te treden

Newcastle United treedt aanstaande zaterdag tegen Brighton & Hove Albion eenmalig in inloopshirts aan. Shirtsponsor Castore heeft de Premier League-club dit seizoen voorzien van drie wedstrijdtenues. Deze lijken volgens de FA echter allemaal te veel op het thuisshirt van Brighton.

Newcastle United begon afgelopen zaterdag uitstekend aan het nieuwe Premier League-seizoen. In eigen huis werd Nottingham Forest met 2-0 aan de kant gezet door goals van Fabian Schär en Callum Wilson. The Magpies willen de goede start een vervolg geven op bezoek bij Brighton, maar aangezien het steenrijke Newcastle niet in het thuis, uit en derde tenue mag aantreden, is het elftal van trainer Eddie Howe zaterdag tegen Brighton genoodzaakt om in inloopshirts te spelen. Op het marineblauwe wedstrijdshirt staat een silhouette van St. James’ Park afgebeeld, net als een aantal stadsmonumenten, waaronder de iconische Tyne Bridge.

Representing our city. ???#NUFC will wear a special one-off Castore shirt adorned with the Tyneside skyline when we face Brighton at the Amex Stadium on Saturday. ???? — Newcastle United FC (@NUFC) August 9, 2022

Om het derde tenue van Newcastle was de afgelopen maanden ook al enorm veel te doen. Amnesty International beschuldigde Newcastle met het wit-groene shirt promotie te maken voor Saudi-Arabië, dat sinds de overname sterk gelieerd is aan de club. Hoewel Newcastle het verband lijkt te ontkennen, toont het shirt veel gelijkenissen met het nationale tenue van Saudi-Arabië. De Premier League-club kwam in oktober 2021 in handen van een steenrijk consortium uit dat land, maar is officieel niet verbonden aan Saudi-Arabië. Sterker nog, de Engelse voetbalbond kreeg de garantie dat de Saudische staat geen enkele inspraak zou krijgen in de arbeidersstad.

Newcastle werd in oktober 2021 overgenomen door Public Investment Fund uit Saudi Arabië. Die organisatie zou nauwe contacten houden met de staat, niet in de laatste plaats omdat kroonprins Mohammad bin Salman ook voorzitter is van PIF. Bin Salman zou onder andere goedkeuring hebben gegeven voor de moord op journalist Jamal Khashoggi, die in oktober 2018 werd geliquideerd.