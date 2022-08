Belgische stofzuiger imponeert in de KKD: ‘Speelstijl te vergelijken met Witsel’

Donderdag, 11 augustus 2022 om 10:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:38

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennia lang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jarno Lion, die afgelopen seizoen een uitstekende indruk maakte bij hekkensluiter Helmond Sport.

Door Jordi Tomasowa

Voor Helmond Sport was het afgelopen seizoen er één om snel te vergeten. De ploeg eindigde laatste in de Keuken Kampioen Divisie, maar desondanks maakte Lion een razendsnelle ontwikkeling door bij de Kattenmeppers. De defensieve middenvelder tekende in de zomer van 2021 zijn eerste profcontract bij KV Mechelen, dat vervolgens besloot hem te verhuren aan de Brabantse satellietclub. “Het plan was om mij hier ervaring op te laten doen”, zegt Lion. “Ik had geen moeite om te acclimatiseren. Ik ben direct goed ontvangen en heb vanaf het begin vrijwel alles gespeeld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lion tijdens een competitieduel met Jong PSV.

Lion kwam afgelopen seizoen tot 31 duels in de Keuken Kampioen Divisie. Dat hij direct een vaste waarde zou worden bij Helmond kwam voor hem toch enigszins als een verrassing. “Ik kwam natuurlijk van Mechelen Onder 23. Een aantal wedstrijden spelen, was voor mij al mooi geweest. Uiteindelijk heb ik enorm veel minuten kunnen maken, dus dat heeft wel heel positief voor mij uitgepakt, ook al hadden we als elftal natuurlijk een minder seizoen.” Lion is Boessen, die in februari op non-actief werd gezet, nog altijd dankbaar voor het vertrouwen en het gunnen van zijn debuut.

Bij Helmond kreeg Lion afgelopen seizoen de kans om zich op profniveau te laten zien. “Ik heb geleerd om volwassen te spelen”, geeft hij aan. “We hebben veel verloren, daar leer je natuurlijk ook altijd van. Mentaal is dat wel pittig. Verliezen is nooit leuk, dat heeft ook zeker impact gehad op de sfeer binnen de selectie. We hebben veel pech gehad, ook met al die coronagevallen.” Helmond kampte begin dit kalenderjaar met een drastisch spelerstekort na een corona-uitbraak en verschillende blessures met als gevolg dat de club op 14 januari weigerde te spelen tegen FC Emmen. Enkele weken erna kreeg Boessen met moeite een elftal op de been, waarna niet veel later zijn ontslag volgde.

Lion kijkt nu liever vooruit op aankomend seizoen. De club toonde in juni de nodige ambities met de presentatie van een driejarenplan. Mede door een financiële injectie van voorzitter Philippe van Esch wil Helmond de weg omhoog inzetten en hoopt het voor het seizoen 2024/25 te promoveren naar de Eredivisie. De torenhoge ambities werden kracht bijgezet met het binnenhalen van jongens als Tom Beugelsdijk (Sparta Rotterdam), Elmo Lieftink (De Graafschap) en Peter van Ooijen (FC Emmen). “Beugelsdijk is een toffe gozer, echt een geweldige gast”, zegt Lion met een grote glimlach.

Helmond verwelkomde in totaal al meer dan tien versterkingen. Lion is van mening dat deze ook broodnodig zijn. “Het klinkt hard, maar de selectie was afgelopen seizoen gewoon niet goed genoeg. Door de komst van de nieuwe jongens is de selectie kwalitatief sterker geworden, dat komt natuurlijk ook doordat sommige jongens Eredivisie-ervaring hebben. De kern is veel breder, ook de bank is veel sterker dan afgelopen seizoen. Dat is goed voor de onderlinge concurrentie.”

Mechelen besloot deze zomer om de middenvelder nog een jaar ervaring op te laten doen bij Helmond. Volgens Lion is het voetbal in België en Nederland niet met elkaar te vergelijken. “Er is wel een groot verschil. Er wordt hier veel meer op de aanval gespeeld, terwijl men in België veel meer bezig is met het houden van de nul. Ik keer volgend seizoen wel het liefst terug naar België. Ik kijk ernaar uit om terug te zijn in eigen land, maar laat duidelijk zijn dat ik het hier bij Helmond ook heel fijn vind hoor. De mensen zijn open en ik heb een eigen appartementje in een leuke omgeving.”

In zijn vrije tijd houdt Lion zich onder andere bezig met een studie Lichamelijke Opvoeding, al erkent hij dat het lastig valt te combineren met profvoetbal. “Het is voor mij niet mogelijk om fysiek lessen te volgen, dus ik maak alleen examens. Ik wil sowieso iets achter de hand hebben voor na mijn voetbalcarrière, want je weet nooit wat er gebeurt.” Lion omschrijft zichzelf als een breker en stofzuiger, een speler die graag in de duels komt, maar geeft ook aan over veel voetballende kwaliteiten te beschikken. Een landgenoot naar wie hij graag kijkt, is Axel Witsel. “We hebben een redelijk vergelijkbare speelstijl, al gaat Witsel misschien iets minder fysieke duels aan dan ik.”

Sinds februari staat er in de persoon van Sven Swinnen - die overkwam van Mechelen - een nieuwe trainer voor de groep bij de Brabantse club. “Ik kende hem al van Mechelen”, zegt Lion. Toen ik soms met het eerste elftal mee mocht trainen, was hij daar T3 (assistent-trainer, red.). Mijn band met hem is goed.” Hoewel Helmond volgens Lion een goede voorbereiding draaide, werd de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie vorige week vrijdag afgetrapt met een 1-0 nederlaag op bezoek bij NAC Breda. “Ja, dat was echt onnodig. We hebben een aantal kansen gemist en gaven zelf niet veel weg. Er zat zeker meer in.” Dat Helmond beter gaat presteren dan afgelopen seizoen daar twijfelt Lion tot slot niet aan. De middenvelder, die over een aflopend contract bij Mechelen beschikt, hoopt zijn sterke ontwikkeling in een grotendeels vernieuwde selectie voort te zetten. “Ik wil dit seizoen gewoon alles spelen en daarna een mooie stap maken. Het liefst in België, maar als het ergens anders is op het hoogste niveau, sta ik daar zeker ook voor open.”