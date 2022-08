De Jong siert de cover van Sport: ‘Barça bereikt akkoord over transfersom’

Frenkie de Jong staat donderdagochtend groot op de voorpagina van Sport. De Catalaanse krant schrijft dat Barcelona een akkoord heeft bereikt met Chelsea over een transfersom van tachtig miljoen euro voor de 25-jarige middenvelder. Dat wil echter nog niet zeggen dat de De Jong daadwerkelijk naar Stamford Bridge gaat, want zelf zal hij ook akkoord moeten gaan met een overstap. In de afgelopen werd duidelijk dat de spelmaker uit Arkel niet weg wil bij Barcelona en zijn zinnen heeft gezet op een langer verblijf in het Camp Nou.

Zaakwaarnemer Ali Dursun was woensdag in Barcelona om de situatie van De Jong met de clubleiding te bespreken. Het toonaangevende The Times meldde niet veel later dat Chelsea bijna overeenstemming had bereikt met Barça over een transfer van De Jong. Volgens Sport hebben the Blues en Barcelona elkaar inmiddels gevonden in een transfersom van tachtig miljoen euro. Barcelona ging enkele weken geleden ook al akkoord met een bod van 85 miljoen van Manchester United, maar toen zette De Jong zelf een streep door die transfer.

Een samenwerking met Erik ten Hag op Old Trafford zag de middenvelder echter niet zitten. The Red Devils zijn komend seizoen veroordeeld tot het spelen van Europa League-voetbal en De Jong wil per se in de Champions League uitkomen. Het blijft ook de vraag of een overgang naar Chelsea doorgang gaat vinden. Een langer verblijf in het Camp Nou geniet nog altijd de voorkeur van de middenvelder, maar The Times berichtte maandag dat de Catalanen dreigen met juridische stappen om zijn contract ongeldig te kunnen laten verklaren.

Aubameyang

Chelsea is niet alleen in de markt voor De Jong. De Londenaren azen volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano ook op Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese aanvaller wordt door manager Thomas Tuchel als interessante optie gezien om de aanvallende gelederen te versterken. Daarnaast blijft Chelsea hopen dat het verdediger Wesley Fofana deze zomer kan overnemen van Leicester City. Een bod van meer dan 83 miljoen euro werd door the Foxes echter naar de prullenbak verwezen, maar Romano laat weten dat Chelsea snel terugkomt met een nieuw bod.