Feyenoord informeert bij SC Cambuur in zoektocht naar backup voor López

Donderdag, 11 augustus 2022 om 08:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:30

Feyenoord heeft onlangs geïnformeerd naar Alex Bangura. Dat meldt het doorgaans betrouwbare 1908.nl. Het Twitter-account schrijft dat de interesse in de verdediger van SC Cambuur momenteel nog niet concreet is, maar dat de Rotterdammers wel op zoek zijn naar een extra linksback. Maandag legde Feyenoord al linkervleugelverdediger Marcos López vast. De Peruviaan tekende een contract tot medio 2026 in De Kuip.

Bangura speelde tussen 2016 en 2018 twee jaar in de jeugd van Feyenoord, waarna hij de transfervrije overstap naar Cambuur maakte. De 23-jarige linksback was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in Leeuwarden als linksback. Vorig seizoen kwam hij tot 27 Eredivisie-duels namens Cambuur, waarin hij drie keer doel trof. Volgens 1908.nl heeft trainer Arne Slot Bangura hoog zitten, maar moet de tweevoudig international van Sierra Leone waarschijnlijk wel ‘enkele miljoenen’ kosten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen maandag kondigde Feyenoord al de komst van López aan. De linksback komt over van San José Earthquakes en kost de Rotterdamse club naar verluidt iets meer dan één miljoen euro. Daarmee wordt het contract van López, dat nog een half jaar doorliep, afgekocht. Door deze transfer kan Slot eindelijk beschikken over een natuurlijke linksback. In de voorbereiding moest hij diverse spelers die dat niet gewend waren als linkervleugelverdediger gebruiken en riep de oefenmeester veelvuldig om een nieuwe speler op die positie.

Feyenoord is bovendien nog altijd in de markt voor Dávid Hancko. De Tsjechische journalist Ludek Mádl meldde woensdag dat de Rotterdammers een bod van zes miljoen euro hebben uitgebracht op de verdediger van Sparta Praag. Hij wordt gezien als opvolger van de naar Bournemouth vertrokken Marcos Senesi, maar kan door zijn multifunctionaliteit eventueel ook als linksback fungeren.