Jorge Sánchez: ‘Dat is mijn bijnaam in Mexico; ik heb er ook een tatoeage van’

Donderdag, 11 augustus 2022 om 00:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

Jorge Sánchez kijkt uit naar zijn start bij Ajax. Woensdagavond maakten de Amsterdammers bekend dat de rechtsachter een handtekening heeft gezet onder een contract dat hem tot medio 2026 aan Ajax verbindt. De 24-jarige Mexicaan geeft via de officiële website van de club onder meer aan dat landgenoot Edson Álvarez een belangrijke rol speelde bij zijn transfer.

“Wat ik voor type speler ben? Ik ben een speler met veel strijdlust. Ik vecht voor iedere bal”, vertelt Sánchez. “In Mexico noemen ze me een guerrero (vrij vertaald: strijder). Zo beschouw ik mezelf ook. Ik heb er zelfs een tatoeage van laten zetten. Als ik word losgelaten op het veld, gooi ik zelfs mijn hoofd omhoog in een duel als dat nodig is. Ik stop nooit met rennen. Ik houd ervan en probeer die mentaliteit ook over te brengen op mijn teamgenoten. Dat is mijn stijl.”

“Het is altijd mijn droom geweest om in Europa te spelen”, vervolgt Sánchez. “Ik heb ooit een boek over Johan Cruijff gelezen. Voor mij is dat iets dat een stempel op mij heeft gedrukt, iets dat je niet verwacht. Je leest als kind een boek en nu is het de werkelijkheid. Dit is echt een droom die uitkomt.” De rechtsachter benadrukt dat Álvarez, met wie hij samenspeelde bij CF América, een cruciale rol heeft gespeeld bij zijn keuze voor Ajax.

“Ik ben hem heel erg dankbaar”, zegt Sánchez na het bekijken van een door Álvarez ingesproken welkomstvideo. “Hij heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Mede dankzij hem zit ik hier nu, want hij heeft me laten groeien. Zowel op als naast het veld. We gaan samen veel prijzen winnen hier. Het is heel belangrijk voor me dat ik hem hier tegenkom. We hebben samen gespeeld bij Club América. Sindsdien hebben we een hechte band. Bij de Mexicaanse ploeg delen we altijd een kamer”, aldus Sánchez.