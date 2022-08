VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Donderdag, 11 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Benzema passeert Raúl en helpt Real Madrid aan vijfde Europese Super Cup

Real Madrid heeft woensdag beslag gelegd op de vijfde Europese Super Cup in de clubhistorie. In het Olympisch Stadion in Helsinki zegevierde de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen met 2-0 over Eintracht Frankfurt, dat de Europa League won. Daarmee evenaart Real recordhouders AC Milan en Barcelona, die de beker ook vijfmaal omhoog mochten houden. Karim Benzema was verantwoordelijk voor de tweede Madrileense treffer en passeerde daamee Raúl op de all-time topscorerslijst van de Koninklijke.

Dusan Tadic raakt gewond na gewelddadige overval bij zijn woning

Dusan Tadic is ondanks lichtgewond geraakt na een overval in de buurt van zijn woning, schreef John van den Heuvel van De Telegraaf. Het voorval gebeurde in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli in Amsterdam-Zuid. Vermoedelijk hadden de overvallers het gemunt op een kostbaar horloge van de aanvoerder van Ajax. Enkele dagen later kwam Tadic trouwens 'gewoon' in actie bij het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Inmiddels wordt hij extra beveiligd om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mark Parsons ontslagen als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen

Mark Parsons is ontslagen als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, zo heeft de KNVB bekendgemaakt. De Engelsman wordt weggestuurd naar aanleiding van het teleurstellend verlopen Europees kampioenschap, waar Oranje in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Frankrijk. "De lat ligt hoog. Nederland was titelverdediger en ook finalist op het laatste WK, we willen meedoen voor de prijzen", lichtte Jan Dirk van der Zee toe, die als KNVB-directeur eindverantwoordelijk is voor de voetbalvrouwen.

Ajax heeft met Jorge Sánchez gewenste concurrent voor Devyne Rensch binnen

Ajax heeft de komst van Jorge Sánchez wereldkundig gemaakt. De 24-jarige rechtsback tekent tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA en komt volgens De Telegraaf voor maximaal vijfenhalf miljoen euro over van het Mexicaanse América. Sánchez beschikte nog over een driejarig contract bij zijn inmiddels ex-werkgever. Bij Ajax gaat de 21-voudig Mexicaans international de concurrentiestrijd aan met Devyne Rensch, die in de voorbereiding geen onuitwisbare indruk achter heeft kunnen laten op Alfred Schreuder.

Barcelona dreigt de contracten van twee aanwinsten te moeten verscheuren

Barcelona dreigt Andreas Christensen en Franck Kessié al na een paar weken kwijt te raken. Als de Catalaanse club er niet in slaagt om ze in te schrijven voor LaLiga, worden hun contracten volgens ESPN verscheurd. Christensen en Kessié hebben die speciale clausule in hun verbintenis laten opnemen toen ze in Camp Nou tekenden.

