Diemers is medisch gekeurd en speelt mogelijk dit weekend al in Eredivisie

Woensdag, 10 augustus 2022 om 23:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:40

Mark Diemers verruilt Feyenoord voor FC Emmen, zo meldt 1908.nl woensdagavond. De 28-jarige middenvelder maakt de overstap op huurbasis en is reeds medisch gekeurd. Volgens de berichtgeving wordt Diemers nog vóór het weekend gepresenteerd in Emmen.

Diemers beschikt in Rotterdam over een contract tot medio 2023, waardoor hij na het huidige Eredivisie-seizoen in principe niet meer in actie komt voor Feyenoord. Alle betrokken partijen hebben al een akkoord bereikt over de huurtransfer en Diemers heeft de medische keuring met succes doorstaan. Met het aantrekken van de controleur troeft Emmen onder meer Fortuna Sittard, dat eveneens geïnteresseerd was in zijn diensten, af. Eerder maakten ook Vitesse en SC Cambuur hun interesse kenbaar.

In het afgelopen seizoen speelde de spelmaker nog op huurbasis voor Hannover 96 en die club wilde graag met hem door. Het kwam echter niet tot een akkoord en dus sloot Diemers weer aan bij de selectie van Feyenoord, dat hem twee jaar geleden nog voor een miljoen euro ophaalde bij Fortuna. Onder Arne Slot kon hij niet rekenen op speeltijd en dus werd een vertrek een logisch gevolg. In het seizoen 2020/21 kwam de middenvelder onder Dick Advocaat nog tot 38 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, maar daarin kon hij al geen onuitwisbare indruk achterlaten.

Diemers begon zijn loopbaan bij Cambuur, dat hem vervolgens verkocht aan FC Utrecht en nog een jaartje terughuurde. Na vier jaar in de Domstad besloot de spelmaker zijn heil te zoeken bij De Graafschap, waar hij écht doorbrak in het Nederlandse betaalde voetbal. Via Fortuna kwam Diemers uiteindelijk bij Feyenoord terecht. Diemers werd halverwege juni nog genoemd bij het Zwitserse Luzern, maar tot een transfer kwam het niet. Ook mogelijke nieuwe avonturen in Duitsland en Denemarken bleven uit.