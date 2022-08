Benzema passeert Raúl en helpt Real Madrid naast recordhouders Super Cup

Woensdag, 10 augustus 2022 om 22:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:03

Real Madrid heeft woensdag beslag gelegd op de vijfde Europese Super Cup in de clubhistorie. In het Olympisch Stadion in Helsinki zegevierde de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen met 2-0 over Eintracht Frankfurt, dat de Europa League won. Daarmee evenaart Real recordhouders AC Milan en Barcelona, die de beker ook vijfmaal omhoog mochten houden. Karim Benzema was verantwoordelijk voor de tweede Madrileense treffer en passeerde daamee Raúl op de all-time topscorerslijst van de Koninklijke.

Carlo Ancelotti koos er bij Real voor een sterke formatie te laten starten in Helsinki. Alle namen behoorden ook afgelopen seizoen doorgaans tot de eerste elf. Miljoenenaankoop Aurélien Tchouaméni moest genoegen nemen met een plek op de bank. Aan de overzijde koos Oliver Glasner er bij Frankfurt voor om Mario Götze te passeren. De ex-PSV'er mocht tijdens de seizoensouverture in de Bundesliga tegen Bayern München nog beginnen, maar de 1-6 vernedering deed Glasner zijn conclusies trekken. Naast Götze werd enkel Filip Kostic geslachtofferd, die op het punt staat bij Juventus te tekenen.

Frankfurt was in de openingsfase geen schim van wat het was tegen Bayern. Real had weliswaar de bal, maar het was voornamelijk de Europa League-winnaar die gevaarlijk werd. Na bijna een kwartier spelen had Jesper Lindström een goede pass in huis op Daichi Kamada, die Thibaut Courtois tot ingrijpen dwong. Even later moest de Belg zich ook inspannen op een inzet van Ansgar Knauff, vlak nadat Vinícius Júnior de zijne aan de overzijde van de lijn gehaald had zien worden door Tuta.

????????????????! Daar is nu wél de 1-0 voor Real Madrid! ?? David Alaba krijgt alle tijd en ruimte om binnen te tikken ??#ZiggoSport #SuperCup #RMASGE pic.twitter.com/bTCZhwX9we — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 10, 2022

Beetje bij beetje kreeg Real echter toch de controle. Acht minuten voor rust brak David Alaba de ban. Uit een corner van Toni Kroos kopte Benzema richting Casemiro, die doelman Kevin Trapp zag twijfelen. De Braziliaan bracht de bal met zijn hoofd voor een leeg doel, waar Alaba stond om binnen te tikken: 1-0. Na de thee was er een stuk minder te genieten. Bij het eerste echte hoogtepunt haalde Trapp opgelucht adem: de doelman zag de poeier van Casemiro met links op de lat uiteenspatten. Even later moest de Duitser alsnog vissen.

Vinícius Jr. werd weggestuurd op links en kon de bal eenvoudig kwijt bij de geheel vrijstaande Benzema. De goalgetter maakte dankbaar gebruik en verdubbelde met een geplaatste schuiver de marge. Daarmee bracht Benzema zijn totaal aantal goals voor Real Madrid op 324, waarmee hij Raúl (323) passeerde. De Fransman moet nu alleen Cristiano Ronaldo nog voor zich dulden met 450 goals. Real had niks meer te duchten van Frankfurt en trok de zege eenvoudig over de streep. Götze mocht de laatste 32 minuten nog meedoen van Glasner.