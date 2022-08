Ajacied valt op bij Kwakman: ‘Je denkt echt: wanneer gaat het een keer fout?’

Woensdag, 10 augustus 2022 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:54

Kees Kwakman is van mening dat Jurriën Timber verkozen moet worden tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. Tijdens het programma Voetbalpraat laat de analyticus weten dat hij de centrumverdediger van Ajax meer kans geeft op het winnen van de award dan de overige genomineerden: Noussair Mazraoui, Cody Gakpo en Luis Sinisterra.

“Timber was echt van de buitencategorie”, opent Kwakman. “Hij doet alles met zoveel gemak. Natuurlijk, die andere drie jongens ook, dus het is heel lastig. Ajax is natuurlijk ook kampioen geworden en de club heeft een hele goede reeks gehad met weinig tegengoals. Ik vond hem als verdediger echt geweldig. Het ziet er zo makkelijk uit bij hem. Je zit ook wel een beetje te wachten van: wanneer gaat het een keer fout? Maar eigenlijk is dat nog niet gebeurd.”

Kwakman herinnert zich één twijfelachtig moment van Timber en refereert aan de treffer van Darwin Núñez namens Benfica in de achtste finale van de Champions League (0-1). “Maar dat hij raak kopt heeft voor de rest niets te maken met dat Timber te makkelijk of te nonchalant is. Het ziet er zó gemakkelijk uit. Daarnaast beheerst hij zo veel facetten van het verdedigen én van het voetballen. Zijn lengte is misschien het enige wat hij niet heeft, maar hij heeft daarnaast heel veel wél.”

ESPN heeft woensdagmiddag de vier spelers bekendgemaakt die kans maken op het winnen van de Speler van het Jaar-award over het seizoen 2021/22. Landskampioen Ajax is met Timber en Mazraoui twee keer vertegenwoordigd, terwijl PSV met Gakpo en Feyenoord met Sinisterra één speler afleveren. Op 30 augustus wordt bekend wie er met de prijs aan de haal gaat. De komende twee weken zullen de kanshebbers voor Speler van het Jaar en Talent van het Jaar van het afgelopen seizoen in de Eredivisie en Eredivisie Vrouwen nog bekend worden gemaakt.