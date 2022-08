Unibet: odd van 2.12 bij drie doelpunten van AZ tegen Dundee United

Woensdag, 10 augustus 2022 om 22:00 • Wessel Antes

AZ moet donderdagavond om 21.00 uur flink aan de bak tegen Dundee United. De heenwedstrijd in Schotland ging met 1-0 verloren, waardoor de Alkmaarders in Het AFAS Stadion een behoorlijke klus staat te wachten. De verwachting is daarom ook dat AZ volop gaat aanvallen tegen de Schotten! In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Conference League-duel.

AZ wist zich afgelopen weekend in de tweede helft op een goede manier te herpakken tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst). In de zeventigste minuut zette Vangelis Pavlidis AZ op voorsprong met een alerte intikker. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal wist basisdebutant Myron van Brederode de drie punten definitief in Alkmaar te houden, door beheerst zijn eerste competitietreffer voor AZ binnen te schieten. Het elftal van Pascal Jansen zal daardoor met een stuk meer vertrouwen uitkijken naar de return tegen Dundee United.

Weet de ploeg van Pascal Jansen drie keer te scoren? De quotering is maar liefst 2.12!

Dundee United heeft na de thuisoverwinning tegen AZ een minder goede prestatie geleverd in de Schotse competitie. Het elftal van trainer Jack Ross was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij tegen laagvlieger Livingston, maar kreeg vlak na rust de deksel op de neus door een doelpunt van Cristian Montano. Dundee United wist uit de eerste twee duels in de Scottish Premiership slechts één punt te halen, en zal zich tegen AZ graag willen revancheren.

Sleept Dundee United er in Alkmaar een gelijkspel uit? Een gelijkspel is te spelen tegen een odd van 6.35!

De wedstrijd staat aanstaande donderdag onder leiding van een absolute topscheidsrechter, in de naam van Antonio Mateu Lahoz. De 45-jarige Spanjaard floot vorig jaar nog de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea (0-1). Daarnaast was Lahoz actief op het WK van 2018 en floot hij al vele interlands en Europese topwedstrijden. Met name AZ zal blij zijn met de aanstelling van Lahoz, aangezien de de Portugees Vitor Ferreira in de heenwedstrijd geen beste wedstrijd floot.

Staat AZ zowel bij rust als na negentig minuten voor? De quotering voor dit scenario is 1.63!

