Bayern München voert nieuw telefoongesprek over transfer Joshua Zirkzee

Woensdag, 10 augustus 2022 om 20:04 • Mart van Mourik

Bayern München en VfB Stuttgart hebben woensdag gesproken over een transfer van Joshua Zirkzee, zo meldt de Duitse tak van Sky Sports. Het telefoongesprek tussen de clubs is opvallend, daar Stuttgart half juli nog aangaf niet bereid te zijn om te voldoen aan de salariseisen van Zirkzee. De 21-jarige spits moet bij die Schwaben de opvolger worden van Sasa Kalajdzic, die volgens het Duitse medium 'zo goed als zeker' gaat vertrekken.

Het is vooralsnog onduidelijk of Stuttgart ook de voorkeursbestemming is van Zirkzee zelf. Meerdere clubs uit Italië en Nederland hebben volgens transfermarktexpert Florian Plattenberg belangstelling getoond voor de aanvaller, maar de geïnteresseerden bleken tot dusver niet daadkrachtig. Half juli meldde Sky Sports nog dat Stuttgart de interesse in Zirkzee liet varen, daar men niet tegemoet zou willen komen aan de salariseisen van de spits. Naar verluidt op mikt de Nederlander op een netto jaarsalaris van circa 2,5 miljoen euro, terwijl Bayern München een transfersom van twintig miljoen euro wenst te ontvangen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eind juni maakte De Telegraaf al bekend dat de centrumspits op de radar van Ajax staat. Hoewel de Amsterdammers met Brian Brobbey de gewenste spits al in huis hebben gehaald, zouden Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar nog op zoek zijn naar een extra optie. Volgens de berichtgeving uit Duitsland zat ook PSV, dat zich deze transferzomer al versterkte met Luuk de Jong, op het vinkentouw. Het is onduidelijk of de Nederlandse clubs zich al hadden gemeld bij Bayern.

Zirkzee maakte in de zomer van 2017 de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Bayern München. Met onder meer Robert Lewandowski voor zich in de pikorde kon de aanvaller nooit doorbreken in Zuid-Duitsland en werd hij tweemaal op huurbasis elders gestald. Afgelopen seizoen kwam de talentvolle spits uit voor RSC Anderlecht. In 32 competitieduels produceerde hij 15 doelpunten en verzorgde hij 8 assists.