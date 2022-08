Frenkie de Jong wordt uitgescholden door boze fans van Barcelona

Woensdag, 10 augustus 2022 om 19:09 • Guy Habets • Laatste update: 20:11

Frenkie de Jong werd woensdag bij het naar binnen rijden van het trainingscomplex van Barcelona beschimpt door fans van de Catalaanse club. Zij vinden dat de Nederlander akkoord moet gaan met het verlagen van zijn salaris en lieten dat in niet mis te verstane bewoordingen merken. "Verlaag je salaris, bitch!", werd er onder meer geroepen.

Hét verhaal van deze transferwindow is toch wel de soap rondom De Jong, die door Barcelona al aangeboden werd bij diverse clubs en ook te horen kreeg dat hij akkoord moet gaan met salarisvermindering. De voormalig Ajacied zelf wil echter helemaal niet vertrekken en is ook niet van plan om minder te gaan verdienen, nadat hij eerder al toestemming gaf tot het laten verlagen van zijn salaris om Barça te helpen. Dat nemen sommige fans hem dus niet in dank af, getuige de beelden bij het trainingscomplex van los Azulgrana.

#FCB???? ?? Graves insultos a Frenkie De Jong a su llegada a la Ciutat Esportiva ??? ¡Bájate el sueldo, p****! ?? @DBR8 pic.twitter.com/Kq8L0SGQKP — Diario SPORT (@sport) August 10, 2022

Eerder op woensdag werd duidelijk dat de Catalaanse club bijna tot een akkoord is gekomen met Chelsea over een verkoop van De Jong. Het is echter afwachten of de Oranje-international trek heeft in die overstap. Eerder liet de spelmaker uit Arkel een transfer naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag al schieten, omdat hij het liefst in Camp Nou bleef voetballen. De publieke opinie was toen echter nog in zijn voordeel.

Barcelona dreigde ook al met juridische stappen om het contract van De Jong ongeldig te kunnen laten verklaren, meldde The Athletic maandag. De club zou op 15 juli aan de spelmaker hebben laten weten dat het laatste contract dat hij tekende, in oktober 2020, nooit getekend had mogen worden. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door 'criminele acties' van het vorige bestuur en dus denkt Barça dat het de huidige verbintenis van De Jong kan annuleren.