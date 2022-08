Mario Götze is toch geen basisspeler in Super Cup-finale tegen Real Madrid

Woensdag, 10 augustus 2022 om 19:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:53

Real Madrid en Eintracht Frankfurt nemen het woensdagavond tegen elkaar op voor de UEFA Super Cup en de beide coaches hebben hun opstellingen bekendgemaakt. Mario Götze, die afgelopen zomer bij PSV vertrok en naar Frankfurt ging, staat niet in de basis De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Het seizoen begint voor de Koninklijke met de strijd om de Europese Super Cup, aangezien zij de Champions League-winnaar van vorig seizoen zijn. Succescoach Carlo Ancelotti krijgt dus de kans om nog maar eens een beker aan zijn prijzenkast toe te voegen en gaat dat proberen met een zeer sterke formatie. Alle spelers die in de basis staan, kwamen tijdens de voorbije voetbaljaargang ook vaak in actie in LaLiga en de Champions League. Karim Benzema staat in de spits en is de man om in de gaten te houden voor Frankfurt.

De Duitsers mogen het als Europa League-winnaar opnemen tegen Real en gaan dat doen zonder voormalig PSV'er Götze. De spelmaker werd in de opstelling verwacht, maar zit naast coach Oliver Glasner op de reservebank. Zijn plek op het middenveld wordt ingenomen door Daichi Kamada. Voor Eintracht is er veel aan gelegen om beter voor de dag te komen dan tijdens de opening van het Bundesliga-seizoen. Afgelopen vrijdag werd er namelijk met maar liefst 1-6 verloren van Bayern München.

De wedstrijd wordt gespeeld in het Olympisch Stadion van Helsinki en is te zien op RTL7 en Ziggo Sport.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Opstelling Eintracht Frankfurt: Trapp; Toure, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Kamada, Lindström, Borré