Barcelona dreigt de contracten van twee aanwinsten te moeten verscheuren

Woensdag, 10 augustus 2022 om 18:19 • Guy Habets • Laatste update: 18:21

Barcelona dreigt Andreas Christensen en Franck Kessié al na een paar weken kwijt te raken. Als de Catalaanse club er niet in slaagt om ze in te schrijven voor LaLiga, worden de contracten van het tweetal volgens ESPN verscheurd. Christensen en Kessié hebben die speciale clausule in hun verbintenis laten opnemen toen ze in Camp Nou tekenden.

Christensen werd transfervrij overgenomen van Chelsea en Kessié maakte de gratis overstap van AC Milan naar Barcelona. Daarmee waren de twee de eerste aanwinsten die deze zomer officieel gepresenteerd werden door los Azulgrana, maar een paar weken na het ondertekenen van de contracten zou het dus alweer tot een breuk kunnen komen. Beide spelers hebben een clausule in hun contract laten zetten die het mogelijk maakt om onder de verbintenis uit te komen, mocht Barça ze niet voor de eerste competitiewedstrijd in kunnen schrijven voor LaLiga. Dat is een scenario dat steeds dichterbij komt.

Komende zaterdag opent de formatie van trainer Xavi het nieuwe LaLiga-seizoen met een wedstrijd tegen Rayo Vallecano en dus moet Barcelona er tegen die tijd in geslaagd zijn om het tweetal in te schrijven. Vanwege Financial Fair Play-regels moet Barcelona namelijk kunnen aantonen dat het genoeg financiële armslag heeft om iedereen te kunnen betalen. Alleen dan kunnen spelers worden ingeschreven en dat zorgt voor de nodige stress op de Catalaanse burelen.

Dinsdag werd nog bekend dat de club opnieuw 24,5 procent van productiebedrijf Barça Studios heeft verkocht, waarmee het honderd miljoen euro kon bijschrijven en voor de vierde keer in korte tijd een financiële injectie kreeg. Barça verwacht echter nog dertig tot veertig miljoen euro nodig te hebben om alle inschrijvingen daadwerkelijk gedaan te krijgen. Mede daardoor werd er al aan Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Gerard Piqué gevraagd om salaris in te leveren. Die laatste twee lijken daar open voor te staan. Tot er duidelijkheid is, zitten niet alleen Kessié en Christensen in onzekerheid. Ook Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Sergi Roberto en Ousmane Dembélé weten nog niet waar ze aan toe zijn.