Manchester City blijft zoeken naar een back en meldt zich nu bij Dortmund

Woensdag, 10 augustus 2022 om 18:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:42

Manchester City is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Raphaël Guerreiro. Dat meldt Sky Sports woensdag. De Portugees international is kandidaat om daar de nieuwe linksback te worden. De 28-jarige Guerreiro heeft in Duitsland een contract tot de zomer van 2023.

Manchester City-trainer Pep Guardiola zoekt al een tijdje een nieuwe linksback, maar is daar tot nu toe ongelukkig in gebleken. Na het vertrek van Oleksandr Zinchenko naar Arsenal was Marc Cucurella lange tijd de beoogde versterking, maar de Spanjaard vond onderdak bij concurrent Chelsea. De club uit Londen betaalt maximaal 63 miljoen pond voor de ex-speler van Getafe, omgerekend zo'n 74,5 miljoen euro. Dat bedrag was Manchester City te gortig.

Jeugdspeler Josh Wilson-Esbrand zal bij de A-selectie blijven zolang zolang Man City geen vervanger heeft aangetrokken en Oranje-international Nathan Aké kan in noodgevallen ook op de backpositie uit de voeten, wat een van de redenen was dat the Citizens hem eerder deze zomer niet naar Chelsea lieten vertrekken. Naast Guerreiro staat ook Sergio Gómez van Anderlecht in de belangstelling van de blauwe club uit Manchester.

Gómez' komst staat echter los van die van Guerreiro, daar de Portugees wordt beschouwd als een zwaargewicht op die positie. Gómez zou na zijn eventuele komst naar Manchester naar alle waarschijnlijkheid verhuurd worden. Manchester City heeft met onder meer Erling Haaland, Julian Álvarez en Kalvin Philips meerder versterkingen binnengehaald, al blijft versterking voor de verdediging en met name de linksbackpositie voorlopig topprioriteit.