Bernardo Silva zet deur op een kier voor het geïnteresseerde Barcelona

Woensdag, 10 augustus 2022 om 17:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:19

Bernardo Silva zou op weg zou zijn naar Barcelona, maar zijn club Manchester City heeft laten weten dat de Portugees niet mag vertrekken. De aanvallende middenvelder heeft nog een driejarig contract, maar heeft zijn werkgever al laten weten wat hij wil. “Als ik blijf, ben ik erg blij en zal ik deze club altijd respecteren en mijn best doen. Zo niet, dan zien we wel wat er gebeurt, zo is voetbal”, aldus Silva in gesprek met ESPN.

Sinds zijn komst naar het Etihad Stadium in 2017 was Silva goed voor 48 treffers en gaf hij 50 assists. Met nog drie weken te gaan tot de transferdeadline, wordt er echter hevig gespeculeerd over zijn toekomst in Engeland. Naar verluidt zou Xavi hem graag naar Barcelona halen en ziet de Portugees een verhuizing ook wel zitten.

De regerend Engels kampioen zwaaide deze zomer onder anderen Raheem Sterling en Gabriel Jesus uit, maar een vertrek van Silva ligt niet in de lijn der verwachting. Pep Guardiola is zeer gecharmeerd van de Portugees en zou hem niet willen laten gaan. Silva zou op zijn beurt ook geen vertrek willen forceren. “Het statement van Manchester City is dat, als je ongelukkig bent, je beter kunt gaan. Natuurlijk wel voor het juiste bedrag. Zij zijn altijd eerlijk tegen mij geweest en ik ben dat ook altijd tegen hen geweest. Ik zal mijzelf dan ook altijd respectvol naar de club opstellen.”

Inmiddels heeft Silva onder meer vier Premier League-titels met Manchester City op zak, maar toch vindt hij niet dat zijn club het krediet krijgt dat zij verdienen. “Ik check altijd het Premier League-team van het jaar en wij zijn nooit het team met de meeste spelers. We leveren niet eens de beste manager. Toch winnen wij vier titels in vijf jaar. Het laat zien dat Man City-spelers niet zoveel krediet krijgen als zou moeten.”

Ongelukkig is de Portugees niet, maar of hij na 31 augustus nog in Manchester speelt is onduidelijk. “Ik heb altijd gezegd dat ik hier gelukkig ben, maar ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. We zullen zien, eerlijk gezegd. Mijn relatie met de club is heel eerlijk. Ik ben open tegen ze geweest en ze weten wat ik wil. Als ik blijf, ben ik erg blij en zal ik deze club altijd respecteren en mijn best doen. Zo niet, dan zien we wel wat er gebeurt, zo is voetbal.” Afgelopen weekend, in de seizoensopener tegen West Ham United, mocht Silva slechts twaalf minuten meedoen. Hij viel in voor Ilkay Gündogan.