‘Verbijsterd’ Real Madrid wil zo snel mogelijk opheldering van de FIFA

Woensdag, 10 augustus 2022 om 16:32 • Guy Habets

Real Madrid weet nog niet wanneer het WK voor clubteams gespeeld zal worden en is daar zeer verbaasd over. Dat schrijft het Spaanse AS. De houder van de Champions League zal in het toernooi met de overige continentale kampioenen uitkomen, maar wanneer dat zal zijn weet niemand. Het drukke programma zorgt voor problemen.

Woensdagavond begint voor Real het seizoen met de strijd om de Europese Super Cup tegen Eintracht Frankfurt. Dat de nieuwe voetbaljaargang onderweg is en de Koninklijke nog steeds niet weet wanneer het aan moet treden in het kader van het WK voor clubteams, zorgt echter voor 'verbijstering' op de Madrileense burelen. Vorig seizoen vond dat toernooi uiteindelijk in februari plaats en Real gaat er, nu ze nog steeds niets hebben gehoord van de FIFA, maar vanuit dat dat dit jaar opnieuw zo zal zijn.

Het lijkt echter op een logistiek onmogelijke opgave voor de FIFA uit te draaien om het toernooi handig in te passen, aangezien de winnaar van de Aziatische Champions League pas op 26 februari van het volgend kalenderjaar bekend zal worden. Die club moet uiteraard ook deelnemen aan het WK voor clubteams. Normaal gesproken wordt het wereldkampioenschap voor clubs in november gespeeld, maar door het WK voor landenteams in Qatar is dat dit jaar niet mogelijk.

Real Madrid is benieuwd met welke oplossing de wereldvoetbalbond gaat komen, aangezien het al weinig gaten meer heeft in de drukke speelkalender. Tot en met het WK zitten de weken al vol met competitievoetbal en Champions League-wedstrijden, terwijl de Madrilenen na het eindtoernooi meteen naar Saoedi-Arabië reizen om daar tussen 11 en 15 januari mee te doen aan de strijd om de Spaanse Super Cup. Het WK voor clubteams, dat in China zal worden gehouden, moet daarna ergens ingepland gaan worden.