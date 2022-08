Unibet: een odd van 11.00 (!) voor een thuisnederlaag van FC Twente

Donderdag, 11 augustus 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

FC Twente staat donderdag in de derde voorronde van de Conference League wederom tegenover het Servische Cukaricki, ditmaal in de eigen Grolsch Veste. Het elftal van trainer Ron Jans verschafte zichzelf vorige week een uitstekende uitgangspositie door de uitwedstrijd met 1-3 te winnen. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Europese duel van Twente op eigen veld.

De terugkeer van Twente op de Europese velden na een absentie van 2.899 dagen was succesvol. Dankzij doelpunten van Daan Rots, Michel Vlap en Joshua Brenet gingen de bezoekers uit Enschede rusten met een 0-3 voorsprong. In de tweede helft leek Twente gas terug te nemen en Cukaricki wist daarvan te profiteren in de persoon van Stefan Kovac. Desondanks beschikken de Tukkers over uitstekende papieren wat betreft de volgende ronde.

Tussen het tweeluik met Cukaricki in begon Twente afgelopen zondag aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Lang leek een punt het maximaal haalbare in de uitwedstrijd tegen NEC, maar in de tweede minuut van blessuretijd kroonde Sem Steijn zich tot matchwinner in De Goffert: 0-1. Cukaricki, de nummer twee in de Servische competitie, revancheerde zich enigszins voor de thuisnederlaag tegen Twente. Op eigen veld werd namelijk met 2-0 gewonnen van middenmoter Spartak Subotica.

Bij Twente zullen veel ogen gericht zijn op Steijn, zondag dus de held in de seizoensouverture tegen NEC. Ricky van Wolfswinkel zal ook graag weer een keer willen scoren. Daarnaast hebben ook Michel Vlap en Daan Rots zich in de voorbereiding laten zien met diverse doelpunten in vriendschappelijke wedstrijden. Bij Cukaricki hoopt men op een goede dag van Kovac. De 23-jarige spits was in de voorrondes van de Conference League al driemaal trefzeker, inclusief het doelpunt tegen Twente, waardoor de Servische club hoop houdt op plaatsing voor de volgende ronde.

