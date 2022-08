Villarreal hoort van Engelse interesse en kan transferrecord gaan breken

Woensdag, 10 augustus 2022 om 17:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:48

Het lijkt erop dat de toekomst van Yéremy Pino in Engeland ligt. De pas negentienjarige aanvaller van Villarreal heeft de interesse gewekt van zowel Arsenal als Liverpool, maar GOAL meldt dat the Gunners het meest concreet zijn. De Spaanse club zou een bod tussen van 45 miljoen euro tegemoet kunnen zien voor de speler die nog tot 2027 vastligt. Mocht dit bedrag kloppen, dan maakt dit Pino de duurste uitgaande transfer ooit voor Villarreal.

De spelers van de Europa League-winnaar van 2020/21 zijn gewild. Naast de aanhoudende interesse in verdediger Pau Torres, ligt dus ook Pino goed in de markt. Villarreal kan een enorm bod uit Engeland verwachten en zou dit naar alle waarschijnlijkheid niet willen weigeren. Weliswaar heeft Pino een afkoopclausule van 80 miljoen euro in zijn huidige contract, maar Villarreal zou een lager bod ook willen accepteren. Hoewel zij nog geen formeel bod van Arsenal hebben ontvangen, is dit slechts een kwestie van tijd.

Mocht de deal doorgang vinden, dan kan de aanvaller de duurste vertrekkende speler ooit worden voor el Submarino Amarillo. De afgelopen jaren raakte de club al veel goede spelers kwijt, maar dat leverde ook veel financiële mogelijkheden op. Pablo Fornals (West Ham United, 28 miljoen euro), Samuel Castillejo (AC Milan, 21 miljoen euro), Cédric Bakambu (Beijing Guoan, 40 miljoen euro) en Eric Bailly (Manchester United, 38 miljoen euro) gingen Pino voor.

Pino speelde tot op heden 77 officiële duels voor Villarreal, waarin hij veertien goals noteerde en goed was voor vijf assists. Op 6 oktober 2021 maakte hij zijn debuut voor Spanje in de met 1-2 gewonnen Nations League-finale tegen Italië. Tot nu toe speelde hij vier interlands en maakte hij in een vriendschappelijke overwinning op IJsland afgelopen maart zijn eerste doelpunt voor la Roja.