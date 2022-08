Feyenoord mag Giménez opstellen en richt zich op nieuwe race tegen klok

Woensdag, 10 augustus 2022 om 15:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:27

Santiago Giménez is speelgerechtigd verklaard voor Feyenoord. De 21-jarige spits, die werd overgenomen van het Mexicaanse CD Cruz Azul, kan daardoor zaterdag debuteren in het thuisduel met sc Heerenveen. Feyenoord is momenteel druk om ook de werkvergunning van de Peruviaanse aanwinst Marcos López in orde te maken.

Door de 'papierwinkel' die komt kijken bij een transfer vanbuiten de Europese Unie naar Nederland moest Giménez afgelopen zondag het openingsduel van Feyenoord met Vitesse (2-5 winst) missen. De Mexicaan zag in GelreDome vanaf de tribune hoe zijn concurrent Danilo met twee doelpunten uitstekend aan het Eredivisie-seizoen begon. Giménez kreeg woensdag zijn werk- en verblijfsvergunning en mag nu aansluiten bij de groepstraining.

Dat geldt nog niet voor López, die door het actieve Feyenoord werd overgenomen van San José Earthquakes. De 22-jarige linksback, die naar verluidt iets meer dan één miljoen euro kost, moet de defensieve problemen voor Slot oplossen. De trainer posteerde rechtspoot Marcus Pedersen in Arnhem noodgedwongen aan de linkerzijde van de defensie. Feyenoord is sinds het vertrek van Tyrell Malacia naar Manchester United dun bezet op die positie.

Waar López al is gepresenteerd als aanwinst van Feyenoord, wordt de bevestiging van de komst van Igor Paixão snel verwacht. Volgens 1908.nl is de 22-jarige linksbuiten van Coritiba woensdag in De Kuip om zijn handtekening te zetten onder een vierjarige verbintenis. De Rotterdammers zijn al langere tijd bezig om de komst van Paixão, die door het Algemeen Dagblad omschreven werd als 'een type-Luis Sinisterra'. Ook in zijn situatie zal Feyenoord moeten wachten op een werkvergunning.