Ajax, PSV en Feyenoord leveren de vier kanshebbers voor Speler van het Jaar

Woensdag, 10 augustus 2022 om 15:14 • Guy Habets

ESPN heeft de vier spelers bekendgemaakt die kans maken op het winnen van de Speler van het Jaar-award over het seizoen 2021/22. Landskampioen Ajax is met Jurriën Timber en Noussair Mazraoui twee keer vertegenwoordigd, terwijl PSV met Cody Gakpo en Feyenoord met Luis Sinisterra één speler afleveren. Op 30 augustus wordt bekend wie er met de prijs aan de haal gaat.

De komende twee weken zullen de kanshebbers voor Speler van het Jaar en Talent van het Jaar van het afgelopen seizoen in de Eredivisie en Eredivisie Vrouwen bekend worden gemaakt. Woensdagmiddag was het de beurt aan de spelers die in de race zijn om de award voor Speler van het Jaar in de Eredivisie te winnen en dat bleken er nog vier te zijn. Ajax is vertegenwoordigd met Timber en Mazraoui, terwijl PSV met Cody Gakpo en Feyenoord met Luis Sinisterra één kanshebber afleveren.

Van de vier kanshebbers, spelen er op dit moment nog maar twee in de Eredivisie. Mazraoui vertrok na het voorbije seizoen transfervrij naar Bayern München, terwijl Sinisterra met zijn goede spel een overstap naar Leeds United in de Premier League verdiende. Timber en Gakpo zijn wel nog in Nederland actief, hoewel laatstgenoemde in de belangstelling staat van diverse clubs. Dinsdag sijpelde het nieuws nog door dat ook Manchester United bovengemiddelde interesse heeft.

Op 30 augustus wordt bekend wie er met de prijs aan de haal gaat. ESPN zendt op die dag de prijsuitreiking uit en dat betekent dat op die dag ook duidelijk zal worden wie zich Talent van het Jaar mag noemen. Ook de awards bij de Eredivisie Vrouwen worden dan verdeeld.