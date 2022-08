Valentijn Driessen trekt duidelijke conclusie: ‘Geen veertig miljoen euro waard’

Woensdag, 10 augustus 2022 om 16:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:01

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van het optreden van Cody Gakpo tegen AS Monaco (3-2 winst). De chef voetbal van De Telegraaf bekeek het duel van PSV in de voorronde van de Champions League en trekt de conclusie dat Gakpo zijn vraagprijs van veertig miljoen euro 'op dit moment niet waard is'. Wél is Driessen lyrisch over matchwinner Luuk de Jong. "Er staat in Europa geen maat op de kopkracht van De Jong", aldus de journalist.

PSV leek tot kort voor tijd uitgeschakeld te gaan worden door Monaco, maar vlak voor het sluiten van de markt kopte Érick Gutiérrez op aangeven van De Jong raak. In de daaropvolgende verlenging was het de spits zelf die, op aangeven van Jordan Teze, raak kopte. "De veerkracht, mentale weerbaarheid en onverzettelijkheid bij PSV werden allemaal getypeerd in de persoon van Luuk de Jong. Dat bleek de Fransen te machtig. Het is leuk om te zien dat een Nederlandse club een keer op deze manier de volgende ronde bereikt in het Europese voetbal. Als je straks ook nog Rangers verslaat, de finalist van de Europa League, dan ben je wel Champions League-waardig."

Driessen haalt aan dat het niet de eerste keer is dat De Jong in de slotfase van groot belang is. "Bij het Nederlands elftal een aantal keer, maar ook bij Sevilla, waar ze de Europa League hebben gewonnen dankzij De Jong. Koppend is hij denk ik de beste in heel Europa, zeker aanvallend. Ook deze goal was er weer een uit het boekje, ongelooflijk. Er staat in Europa geen maat op de kopkracht van Luuk de Jong. Én zijn onverzettelijkheid en werklust." Het cruciale doelpunt van de spits was zijn eerste sinds zijn terugkeer in Nederland.

Minder te spreken was Driessen over Cody Gakpo, van wie niet duidelijk is of hij dit seizoen in het Philips Stadion zal blijven. "Hij gaf niet thuis. Werklust en het uitvoeren van zijn taken valt hem niet te ontzeggen, maar hij verzandde in zijn individuele acties. Hij dreef ze te vaak door. Je had echt het idee dat hij zich probeerde waar te maken op dit podium om te laten zien dat hij inderdaad klaar is voor de stap naar de Premier League. Maar als je dit zag, is Gakpo op dit moment geen veertig miljoen euro waard."