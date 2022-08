Chelsea wacht na positief bericht uit Barcelona op reactie van Frenkie de Jong

Woensdag, 10 augustus 2022 om 14:28 • Guy Habets • Laatste update: 14:41

Barcelona en Chelsea hebben bijna overeenstemming bereikt over een transfer van Frenkie de Jong. Dat meldt het toonaangevende The Times woensdagmiddag. Dat wil echter nog niet zeggen dat de spelmaker uit Arkel daadwerkelijk naar Stamford Bridge gaat, want zelf zal hij ook akkoord moeten gaan met een overstap. Juist dat is het heikele punt: De Jong wil eigenlijk helemaal niet weg bij Barcelona.

De interesse van Chelsea in De Jong is niet nieuw, maar dat the Blues dicht bij een akkoord met Barcelona zijn is wel nieuws. Het is niet duidelijk wat de Londense club zou willen betalen voor de voormalig Ajacied. De verwachting is dat het bedrag niet ver verwijderd ligt van de 85 miljoen euro die Manchester United eerder wilde neertellen voor de diensten van de Oranje-international. Daar ging Barcelona enkele weken geleden ook al mee akkoord, maar toen zette De Jong zelf een streep door die transfer.

Een samenwerking met Erik ten Hag op Old Trafford zag de middenvelder al niet zitten en dus is het nog maar de vraag of een dienstverband bij Chelsea wel interessant genoeg is voor De Jong. Zijn liefste wens is om bij Barcelona te blijven, maar bij de Catalaanse club is hij eigenlijk niet meer welkom. De clubleiding probeerde De Jong al aan diverse clubs te slijten en trachtte ook om de voormalig Ajacied salaris te laten inleveren, wat hij weigerde.

Barcelona dreigde zelfs met juridische stappen om het contract van De Jong ongeldig te kunnen laten verklaren, meldde The Athletic maandag. De club zou op 15 juli aan de spelmaker hebben laten weten dat het laatste contract dat hij tekende, in oktober 2020, nooit getekend had mogen worden. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door 'criminele acties' van het vorige bestuur en dus denkt Barça dat het de huidige verbintenis van De Jong kan annuleren.