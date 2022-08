PSV krijgt in aanloop naar Rangers wél de helpende hand van KNVB

Woensdag, 10 augustus 2022 om 14:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:31

PSV krijgt in aanloop naar het cruciale tweeluik met Rangers in de play-offs van de Champions League hulp van de KNVB. Tussen de wedstrijden tegen de Schotten in zou het duel met FC Volendam worden gespeeld, maar dat duel wordt verplaatst van zaterdag 20 augustus naar woensdag 31 augustus.

Met de verplaatsing van het treffen met de promovendus krijgt de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij dus rust tussen het cruciale tweeluik in. Het duel met Volendam wordt nu gespeeld tussen de uitwedstrijden tegen Excelsior en FC Twente in. Dat is goed nieuws voor de Brabantse club, die eerder nog nul op rekest kreeg vanuit Zeist. Het verplaatsen van de strijd om de Johan Cruijff Schaal, om zo meer voorbereidingstijd te krijgen voor de heenwedstrijd in en tegen Monaco, bleek namelijk niet mogelijk. De aftrap van het duel met Volendam vindt op 31 augustus plaats om 18.45 uur.

Tijdens het heenduel met AS Monaco viel op dat PSV het in de eindfase op fysiek vlak zwaar had. De Monegasken waren beduidend fitter en kregen grote kansen, waardoor de Eindhovenaren met 1-1 gelijkspel nog goed wegkwamen. "Vind je het gek, of niet? Wij hebben tweeënhalve dag geleden gespeeld, hè", refereerde Joey Veerman na afloop van dat duel aan de Johan Cruijff Schaal. "Volgens mij waren we om één uur ' s nachts thuis, de volgende dag is het dan herstellen en maandagochtend ga je alweer het vliegtuig in. Ik vind het heel matig ingepland allemaal."

PSV boekte dinsdag een zwaarbevochten 3-2 overwinning op AS Monaco. De Eindhovenaren leken te worden uitgeschakeld, maar een rake kopbal van Érick Gutiérrez zorgde ervoor dat PSV alsnog de verlenging inging. Daarin werd Luuk de Jong uiteindelijk matchwinner. De spits kopte de bal na een scherpe voorzet van Jordan Teze via de grond in het doel. PSV treft daardoor het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst, dat de eerdere 2-0 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise op knappe wijze wist recht te zetten (3-0).