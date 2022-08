Man van 59 goals voor Man United biedt zich ‘gratis’ aan bij Erik ten Hag

Woensdag, 10 augustus 2022 om 13:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:50

Erik ten Hag krijgt hulp aangeboden uit onverwachte hoek. Javier Hernández, alias Chicharito, is bereid om Manchester United uit de brand te helpen. De 34-jarige spits, nu nog actief bij LA Galaxy, zou zelfs gratis voor the Mancunians willen spelen. "Als United mij zou bellen dan zou ik meteen ja zeggen", aldus de 109-voudig Mexicaans international tegenover The Mirror.

"Ik zou zelfs gratis voor ze spelen", zegt Chicharito, die tussen 2010 en 2015 voor Manchester United speelde en 59 keer scoorde in 157 wedstrijden. "Maar natuurlijk ben ik nu nog verbonden aan een andere club. Op dit moment draait alles in mijn leven om het winnen van het kampioenschap met LA Galaxy. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt, maar mijn gedachten zijn 100 procent bij LA." De 'gratis' open sollicitatie zou een financieel interessante optie kunnen zijn voor United. Erik ten Hag is nog steeds wanhopig op zoek naar versterkingen, maar of de 34-jarige Mexicaan een serieuze optie is, valt te betwijfelen. United bracht volgens The Athletic een bod uit op Marko Arnautovic, dat door Bologna van tafel werd geveegd. Eerder slaagden de Engelsen er niet in om Antony los te weken bij Ajax. Volgens ESPN is Cody Gakpo van PSV nu een reële optie.

Hernández denkt in elk geval met veel plezier terug aan zijn Engelse tijd. Destijds werd hij door niemand minder dan Sir Alex Ferguson aangetrokken. De Schotse succesmanager wordt in Manchester node gemist, weet Hernández. "Het verbaast mij niet wat er nu bij United gebeurt. Of er een soortgelijk iemand aan het roer zou moeten staan? Ja. Maar Sir Alex is weg en het zal nooit meer hetzelfde zijn. Een van zijn grootste talenten was dat waarschijnlijk zeven van de tien spelers die hij naar United haalde, voltreffers waren. Dat is heel knap en niet makkelijk, zelfs niet voor clubs als Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool of Bayern München."

Volgens de spits was Ferguson als een winnend lot uit de loterij voor de club. "Zijn opvolgers waren geen van allen in staat te bereiken wat hij voor elkaar kreeg. Daar komt nu ook nog bij dat United geen Champions League speelt. Dus sommige spelers hebben geen trek in een transfer naar Manchester. De club zit nu in hetzelfde proces als Liverpool toen ik in Engeland speelde." Tijdens zijn periode in Manchester werd Hernández twee keer kampioen met United. In 2020 verliet hij het Europese voetbal door van Sevilla over te stappen naar LA Galaxy, waarvoor hij sindsdien 29 keer scoorde in 58 duels.