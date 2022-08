AS Monaco maakt bij UEFA melding van wangedrag PSV-supporters

De spelers en staf van AS Monaco hebben een onrustige nacht gehad in de aanloop naar het treffen met PSV. De supportersgroep Young Ultras Eindhoven besloot namelijk om vuurwerk af te steken bij het Eindhovense hotel waar de Monegasken verbleven. Zij hebben dit volgens de Franse krant Nice-Matin aangekaart bij de UEFA.

Het is onzeker of er sancties volgen, want PSV is niet verantwoordelijk voor baldadigheden in de binnenstad. Rond 04.00 uur, op de vroege dinsdagochtend, werd het nodige vuurwerk afgestoken vlakbij het hotel van AS Monaco. "04.00 uur, tijd om Monaco wakker te maken", zo grapten de Young Ultras Eindhoven op hun Instagram-account, waar een filmpje te zien is van de actie. Ook is er een foto geplaatst van enkele dozen vuurwerk.

AS Monaco zegt 'verbijsterd' te zijn door het wangedrag. De actie van de supportersvereniging van PSV is allang niet origineel meer. Het nachtelijk afsteken van vuurwerk bij het spelershotel van de uitspelende partij kwam de afgelopen periode regelmatig in het nieuws. Zo creëerden supporters van Ajax eens veel lawaai bij het hotel waar Real Madrid te gast was.

Monaco had ook tijdens de terugwedstrijd tegen PSV (3-2 verlies) reden tot klagen. De ploeg van Philippe Clement claimde dat Érick Gutiérrez in minuut 89 vanuit buitenspelpositie voor de 2-2 had gezorgd. "Op de herhaling leek Guti nog gewoon buitenspel te staan", schreef L'Équipe woensdag. "Maar de scheidsrechter kwam nooit naar het scherm kijken. Uiteindelijk was het Luuk de Jong, volledig vrijgelaten bij de tweede paal, die de Monegaskische hoop met zijn hoofd kapot sloeg."