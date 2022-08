Franse media likken de wonden en vrezen voor hete coëfficiëntenstrijd

In buitenlandse media wordt de gelijkmaker van PSV'er Érick Gutiérrez tegen AS Monaco (3-2) als ongeldig gezien. De vrije trap voorafgaand aan de treffer werd naar verluidt op de verkeerde plek genomen. PSV zette dinsdagavond Monaco opzij in de derde voorronde van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel in Monte Carlo was dat genoeg om de play-offs van het miljardenbal te bereiken. Monaco-coach Philippe Clement vond de uitschakeling 'irritant'. “Wij hebben beide wedstrijden gedomineerd. Maar goed: dit is de wreedheid en de charme van het voetbal”, aldus de Belg tegenover RMC Sport.

Tot vijf minuten voor tijd stond Monaco nog op een 1-2 voorsprong in Eindhoven. Maar door rake kopballen van Gutiérrez en Luuk de Jong trok PSV uiteindelijk aan het langste eind. Volgens RMC Sport had de gelijkmaker van Gutiérrez nooit mogen tellen. De vrije trap die Joey Veerman nam werd niet op de juiste plek genomen, zo klinkt het verweer van het Monegaskische medium. Ook de directe confrontatie tussen een Nederlandse en Franse club, met het oog op de UEFA-coëfficiënten, wordt benoemd. “Niet alleen AS Monaco verloor, ook het Franse voetbal kreeg een tik in Eindhoven.”

L'Équipe windt er geen doekjes om: “Monaco snijdt zichzelf in de vingers." Het dagblad wijst op de gelijkenissen met vorig seizoen, toen tegen Shakhtar Donetsk ook al in de slotfase aan het kortste eind werd trokken. Volgens L'Équipe brak een gebrek aan efficiëntie de ploeg op. De 28 schoten op doel, tegenover 11 voor PSV, resulteerden in slechts twee treffers. PSV-keeper Walter Benítez wordt geroemd om zijn goede optreden, terwijl de coëfficiëntenstrijd de boventoon voert. “De kwalificatie van PSV voor de Champions League-play-offs ten koste van Monaco, vergroot de Nederlandse dreiging voor de Franse vijfde plaats. Deze is bepalend voor de toewijzing van tickets voor de Champions League in het seizoen 2024/25.”

In België wordt de teleurstelling van landgenoot Clement gedeeld. Het Laatste Nieuws spreekt van 'een zeer discutabele gelijkmaker'. Ook zij benoemen dat de vrije trap waaruit de treffer voortkwam, op de helft van Monaco werd genomen, terwijl buitenspel van de bezoekers daar aan voorafging. “Clement en zijn staf wezen de Spaanse scheidsrechter daarop, maar toen ook de VAR niet ingreep werd hun frustratie compleet. Het kwam assistent Jonas Ivens op een rode kaart te staan."

Sporza strooit ongewild nog wat meer zout in de wonden van hun landgenoot. “Hoe vaak zou Philippe Clement de voorbije weken nog teruggedacht hebben aan de slotspeeldag van de Ligue 1? Met Monaco gaf hij toen een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League weg in minuut 96, ondanks een indrukwekkende remonte in de voorgaande weken.” In de verlenging 'domineerde Monaco', aldus de sportzender. "Zonder dat overwicht in een doelpunt om te zetten. Dodelijk. Want een onverhoopte treffer van topaankoop Luuk de Jong deed de hemel weer op het hoofd van Philippe Clement vallen."