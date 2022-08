Tete ging door een diep dal: ‘Waren dagen dat ik behoorlijk in de put zat’

Kenny Tete is met Fulham flitsend begonnen aan het nieuwe Premier League-seizoen. Afgelopen weekend hielden The Cottagers Liverpool knap op 2-2. Voor Tete was er bovendien persoonlijk succes. De rechtervleugelverdediger nam bij de openingstreffer de assist voor zijn rekening en stond daarmee aan de basis van het behaalde punt van de promovendus. De voormalig Oranje-international heeft één belangrijk doel: fit blijven.

Voor Tete is het een loodzware voorbereiding geweest. De verdediger moest vorig seizoen een groot gedeelte van het seizoen missen vanwege een hamstringblessure, maar werd deze zomer volledig uitgeknepen door manager Marco Silva. "Lang niet iedereen was toen happy", doelt Tete in het Algemeen Dagblad op de zware voorbereiding. "Maar nu plukken we er de vruchten van. We moesten keihard werken, in de wetenschap dat je later een beloning krijgt voor die investering. Je wilt niet degraderen, maar als dat toch gebeurt, moet je een man zijn. Blijven én doorgaan."

Fulham keert dit seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Premier League. Afgelopen seizoen kroonden de Londenaren zich tot kampioen in de Championship. De blessure van Tete was een flinke smet op de succesvolle jaargang, zo vertelt hij. "In die periode heb ik veel tijd gehad om na te denken. Ik geef eerlijk toe dat er dagen waren dat ik behoorlijk in de put zat. Ik wil met Fulham in de Premier League blijven, goede wedstrijden spelen en fit blijven. En genieten van het leven, als familie en als persoon. Dat doe ik nu. Ik heb mijn team écht kunnen helpen met mijn optreden."

