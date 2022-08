Clement aan de tand gevoeld: ‘In alle emotie doe ik daar geen uitspraken over'

Woensdag, 10 augustus 2022 om 09:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:09

Waar bij PSV de euforie enorm is, zijn bij AC Monaco de druiven zuur. De Monegasken moesten dinsdagavond het onderspit delven en komen dit seizoen niet uit in de Champions League. Een rake kopbal van Luuk de Jong in de verlenging was de nekslag. Trainer Philippe Clement betreurde na afloop het gebrek aan realisme bij zijn team. Volgens de Belg heeft dat gegeven plaatsing voor de Champions League gekost.

"Deze uitschakeling is wreed, ik denk dat dat het juiste woord is", aldus Clement. "Maar een kwalificatie gaat over twee wedstrijden. Ook thuis raakten we de lat. We hebben de twee wedstrijden gedomineerd, maar uiteindelijk hebben we ons niet gekwalificeerd. Zo is voetbal, dat is wat het zo charmant maakt. Beter zijn dan de tegenstander wil niet zeggen dat je ook de wedstrijd wint, zoals bij basketbal en volleybal. Ik ben trots op mijn spelers omdat ze veel kansen hebben gecreëerd. Het zijn winnaars en ze zullen de energie vinden om op te staan."

Monaco boog in de tweede helft een 1-0 achterstand (doelpunt Joey Veerman) om in een 1-2 overwinning en leek zich te plaatsen voor de play-offs, totdat Érick Gutiérrez er in de slotminuut een verlenging uitsleepte. Daarin bleek PSV te sterk door een rake kopbal van Luuk de Jong op aangegeven van Jordan Teze. "We hebben fouten gemaakt tegen het einde van de wedstrijd", gaat Clement verder. "Ik ga met mijn spelers in gesprek zodat we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Maar tijdens deze wedstrijd hebben we een heel goed niveau laten zien. Wat ik zag is veel beter dan wat we een paar maanden geleden deden."

Pikante wissel

Opvallend was de wissel van Wissam Ben Yedder. De 31-jarige sterspeler had zijn ploeg twintig minuten voor tijd op voorsprong geschoten, maar werd niet veel later naar de kant gehaald. Vanaf de bank zag hij het volledig misgaan voor zijn ploeg. "In alle emotie doe ik hier nog geen uitspraken over", vertelt Clement als hem gevraagd wordt naar de opmerkelijke wissel. "Het is na afloop altijd makkelijk om te zeggen of het een slechte of een goede wissel was. Ik haalde Wissam eruit omdat hij geen energie meer had, hij had veel gegeven in het druk zetten."

Voor Monaco rest de Europa League. PSV mag met het Rangers FC van Giovanni van Bronkchorst uitvechten wie zich gaat plaatsen voor het miljardenbal. "Ik ben nog een jonge coach. Ik heb mij altijd weten te plaatsen voor de Champions League, dit keer is het mislukt", aldus Clement. "Als speler is het mij eerder overkomen. Maar het belangrijkste voor mij zal onze reactie zijn. Spelers moeten leren van vorig seizoen. Toen duurde het lang voordat spelers een teleurstelling hadden verwerkt. Het bleef hangen in de kleedkamer en daardoor misten we punten om als tweede te eindigen. Daar moeten we op letten."