Teze beleefde ‘vuurdoop’ tegen Monaco: ‘Dat heb ik nooit eerder gedaan’

Woensdag, 10 augustus 2022 om 08:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:22

PSV heeft zich dinsdagavond ten koste van AS Monaco geplaatst voor de play-offs van de Champions League. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij had er een verlenging voor nodig om de Monegasken van zich af te schudden. Uiteindelijk werd Luuk de Jong de matchwinner. De spits werd piekfijn bediend door Jordan Teze en kopte raak bij de tweede paal. Laatstgenoemde kon zijn geluk niet op voor de camera's van ESPN.

PSV had het, na een sterke eerste helft, na rust een stuk moeilijker met de bezoekers. Guillermo Maripán en Wissam Ben Yedder maakten de openingstreffer van Joey Veerman ongedaan. In de slotminuut was het echter Érick Gutiérrez die er een verlenging uit sleepte, waarna De Jong het vonnis voltrok. "Een klein momentje kan een wedstrijd beslissen. Kijk eens, hoppa", zegt een goedlachse Teze bij ESPN als hij de beelden terugziet. "Als je Luuk zo'n bal geeft weet je dat het raak is. Ik wist dat dit een moment kon zijn om te scoren."

De perfect afgemeten voorzet was voor Teze zijn laatste krachtsinspanning, zo gaf hij na afloop toe. "Natuurlijk ben ik vermoeid. Dit is mijn eerste keer bij PSV dat ik 120 minuten speel. Dat heb ik nooit eerder gedaan. We wisten dat het een zware pot zou worden, maar zijn vooral blij met de overwinning. Ik heb altijd geloof gehouden in een goed resultaat. Natuurlijk was het moeilijk, vooral in de tweede helft. Zij bleven drukken, maar ik wist dat we maar één moment nodig hadden dat hij goed hoefde te vallen in de zestien en dat moment kwam er."

Vijf minuten voor tijd leek PSV zijn eerdere te moeten erkennen in Monaco, dat met 1-2 voor stond en het betere van het spel had. "Monaco kan heel goed voetballen, ze vinden continu de juiste ruimtes. Dan word je achteruit gedrukt. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan. Walter (Benítez, red.) heeft een aantal goede reddingen verricht", aldus Teze. "We zeiden tegen elkaar: 'We moeten gewoon kapot gaan op het veld. We moeten door tot we niet meer kunnen'. Dat hebben we gedaan. Ik was ook heel moe. Kreeg ook kramp. Maar mentaal bleef ik overeind. Dat heeft zich uitbetaald."