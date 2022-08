Van Nistelrooij licht drietal PSV'ers uit: 'Dat is gewoon wereldniveau'

Woensdag, 10 augustus 2022 om 07:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:21

Ruud van Nistelrooij zag dinsdag in AS Monaco andermaal een gedegen tegenstander. De hoofdtrainer van PSV erkent op de persconferentie na afloop dat zijn ploeg enkele keren goed wegkwam tegen de Fransen, maar wijst ook de op momenten waarop zijn eigen spelers acties 'van wereldniveau' tentoonstelden. Verslaggever Kalum van Oudheusden was erbij namens Voetbalzone en voelde zowel Van Nistelrooij als 'baken van hoop' Luuk de Jong aan de tand.

PSV trok dinsdagavond een zwaarbevochten overwinning over de streep. Lang leken de Monegasken er met een 1-2 overwinning vandoor te gaan in het Philips Stadion, tot invaller Érick Gutiérrez uit een assist met het hoofd van De Jong in de slotminuut toch nog voor de 2-2 zorgde. De aanvalsleider kopte zijn ploeg daarna in de verlenging naar de overwinning en daarmee de laatste voorronde van de Champions League. Van Nistelrooij wil het doorbekeren echter niet alléén aan geluk toeschrijven.

"Het was niet alleen maar mazzel", zegt de 46-jarige trainer na afloop. "Maar ook wel. De bal op de lat (van Breel Embolo in de verlenging, red.): dan zit het mee. Aan de andere kant kun je zeggen: Luuk kopt hem er wel in." Van Nistelrooij noemt die laatste actie een schoolvoorbeeld van 'wereldklasse', waar hij bij zijn ploeg meerdere voorbeelden van voorbij zag komen. "Ik zie een tackle van Armando Obispo, die de 3-1 voorkomt. Dat is wereldniveau. Ik heb reddingen van Walter Benítez gezien, wat gewoon wereldklasse is. Dat is gewoon het hoogste niveau."

"Ik heb in de kleedkamer na de wedstrijd gezegd dat dit een uitzonderlijk team is", vervolgt Van Nistelrooij zijn lofzang. Dat vond ik vorig seizoen al, toen ze de bekerfinale wonnen nadat ze op achterstand kwamen. En nu de Johan Cruijff Schaal. Er zit iets in de ploeg dat overleeft wanneer het moeilijk is."

Luuk de Jong: een baken van hoop?

Of de Eindhovense overlevingskracht toe te schrijven is aan 'baken van hoop' - zoals Van Oudheusden hem omschrijft - Luuk de Jong, weet de matchwinner niet zeker. "Natuurlijk hebben we veel kwaliteiten in het team en mijn kop is een van die kwaliteiten. Het team weet dat ook, dus daar proberen ze ook naar te zoeken. Dat lukt niet altijd, maar ze blijven zoeken en gelukkig valt dan die 3-2 ook. Dat is volgens mij het belangrijkste: dat je van elkaar weet hoe je elkaar maximaal kan benutten."