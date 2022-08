Dusan Tadic raakt gewond na gewelddadige roofoverval bij zijn woning

Woensdag, 10 augustus 2022 om 06:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:38

Dusan Tadic is onlangs lichtgewond geraakt na een overval in de buurt van zijn woning, schrijft John van den Heuvel van De Telegraaf. Het voorval gebeurde in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli in Amsterdam-Zuid. Vermoedelijk hadden de overvallers het gemunt op een kostbaar horloge van de aanvoerder van Ajax. Na een kort handgemeen bleef Tadic lichtgewond achter.

Het voorval deed zich voor in de Van Eeghenstraat in Amsterdam. Tadic werd opgewacht in zijn auto en had al snel in de gaten dat het mis was. De Serviër ging er daarop vandoor. Na een korte achtervolging volgde vervolgens een handgemeen. Tadic weerde zich kranig en slaagde erin de helm te openen van een van zijn belagers om hem een klap te geven. Het is niet bekend of de overvaller er met een buit vandoor zijn gegaan. Tadic raakte zelf lichtgewond, schrijft De Telegraaf.

"Rechercheurs hebben inmiddels onder meer gesproken met getuigen en veel beeldmateriaal in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de verdachten het specifiek op het slachtoffer hadden gemunt en op hem stonden te wachten", laat de politie weten aan bovengenoemd dagblad. "Indien mogelijke getuigen hun informatie nog niet met de politie hebben gedeeld, dan worden die met klem opgeroepen om alsnog contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844, via een tipformulier op politie.nl of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl."

Tadic raakte onder meer gewond aan zijn hand en scheurde zijn kleding. De aanvaller slaagde er uiteindelijk in zich te ontworstelen aan de overvallers en een horecagelegenheid binnen te stappen. Daar heeft de aanvoerder van Ajax hulp ingeschakeld. Inmiddels is hij extra beveiligd om herhaling in de toekomst te voorkomen. De overvallers gingen er middels een scooter vandoor in de richting van de Koninginneweg. Ajax heeft vooralsnog niks gecommuniceerd over het voorval.

Zahavi

Vorig jaar hadden overvallers het in hetzelfde stadsdeel gemunt op kostbare spullen van Eran Zahavi, toenmalig spits van PSV. De vrouw van de Israëliër werd thuis vastgebonden, terwijl haar man op weg was voor een uitwedstrijd tegen Willem II. Die overval vond plaats in de wijk Buitenveldert. De overvallers deden zich destijds voor als pakketbezorgers en bonden ook de kinderen van Zahavi vast. Bovendien kregen ze tape op hun mond geplakt. Inmiddels verdient de spits zijn brood in zijn thuisland bij Maccabi Tel Aviv.