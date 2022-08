Politiek getint spandoek duikt na vijf jaar weer op bij FC Twente

Woensdag, 10 augustus 2022 om 07:25 • Laatste update: 08:25

Supporters van FC Twente hebben afgelopen donderdag in het Conference League-duel met het Servische FK Cukaricki een politiek spandoek getoond. Op het doek stond een afbeelding dat Kosovo onderdeel uitmaakt van Servië. FC Twente heeft het doek niet opgemerkt, meldt het in een officiële verklaring. Was dat wel het geval geweest, dan had de club vervolgstappen ondernomen. Het is niet voor het eerst dat supporters van FC Twente zich bemoeien met de spanningen in het voormalig Oostblok. In 2009 en 2017 gebeurde dat ook al.

Hoe lang het doek er afgelopen week heeft gehangen is niet bekend. Wel schrijft FC Twente dat het was verwijderd indien het was opgemerkt. "Omdat de club zich distantieert van politiek getinte uitingen", luidt een verklaring op de clubsite. "Daarvoor is een stadion niet bedoeld. FC Twente vraagt supporters geen politiek getinte spandoeken in het stadion op te hangen. Dit heeft boetes van de UEFA tot gevolg. Dat geldt uiteraard ook voor het afsteken van vuurwerk. Het is geld dat we liever op een andere manier gebruiken."

FC Twente fans at Cukaricki away with the 'No Surrender' flag a Serb in Kosovo was arrested for wearing last week. ???????? pic.twitter.com/aLqzu9eIge — Sam Street (@samstreetwrites) August 6, 2022

De eerste keer dat Twente-fans zich bemoeiden met het Albenese conflict was in 2009, destijds tijdens een thuiswedstrijd tegen AZ. Stewards van de club slaagden er toen in het spandoek weg te halen. In 2017 gebeurde hetzelfde tijdens het duel met Feyenoord. Twente had met de destijds geschorste Bersant Celina en aanwinst Enis Bunjaki twee spelers met een Kosovaarse achtergrond in de selectie. Van antipathie tegen de spelers of Kosovo had de clubleiding echter nooit iets gemerkt.

Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië, maar de Serviërs erkennen de onafhankelijkheid niet. Na het voorval in 2017 heeft FC Twente de daders weten te achterhalen. Op basis van camerabeelden wist de club twee supporters te traceren en een stadionverbod uit te delen. De fanatieke supportersgroep Vak-P zei er destijds niet bij betrokken te zijn. Ditmaal lijken de verantwoordelijken er mee weg te komen. Politieke statements in stadions zijn verboden door zowel de UEFA als de KNVB.