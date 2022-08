VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Luuk de Jong en Guti koppen PSV naar play-offs Champions League

PSV heeft dinsdagavond in de voorronde van de Champions League in de verlenging afgerekend met AS Monaco. De Eindhovenaren kwamen - na het 1-1 gelijkspel uit Monte Carlo - wederom op voorsprong via Joey Veerman, maar moesten na tegentreffers van Guillermo Maripan en Wissam Ben Yedder vrezen voor uitschakeling. Érick Gutiérrez kopte PSV één minuut voor tijd naar de verlenging, waarin Luuk de Jong het karwei met een nieuwe kopbal klaarde: 3-2. PSV speelt in de play-offs tegen Rangers

Lees hier meer de thriller tussen PSV en AS Monaco.

Giovanni van Bronckhorst boekt historische zege

Giovanni van Bronckhorst heeft de uitnederlaag van Rangers vorige week tegen Royale Union Sint-Gillis (2-0 Union) dinsdagavond volledig weg kunnen vegen. Op een kolkend Ibrox wist Rangers het tweeluik met een 3-0 overwinning volledig om te draaien. Nooit eerder slaagden de Schotten erin om een 2-0 achterstand uit de heenwedstrijd in een terugwedstrijd om te draaien, maar vanavond lukte dat het elftal van Van Bronckhorst wel dankzij goals van James Tavernier, Antonio Colak en Malik Tillman.

Lees hier hoe Rangers afrekende met Union.

Familie van Abdelhak Nouri meldt vooruitgang

De familie van Abdelhak Nouri heeft er alle vertrouwen in dat hun 'Appie' ooit weer zal kunnen praten. Dat zegt tante Rahmouna in een interview met HELDEN, dat een aantal vrouwelijke familieleden van Nouri sprak. De nu 25-jarige Amsterdammer is flink vooruitgegaan sinds hij in 2019 thuis is komen wonen.

Lees hier meer over de situatie van Nouri.

Ten Hag denkt nu aan Gakpo

Erik ten Hag heeft zijn vizier gericht op Cody Gakpo. Dat melden bronnen aan ESPN. De trainer van Manchester United ziet in de aanvaller van PSV de perfecte versterking voor zijn voorhoede, nadat eerdere onderhandelingen over eventuele inkomende transfers van Antony, Benjamin Sesko en Marko Arnautovic spaak liepen.

Lees hier meer over de interesse van Ten Hag in Gakpo.

NEC wil carrière van Philippe Sandler nieuw leven inblazen

NEC poogt Philippe Sandler vast te leggen, weet Voetbal International. De 25-jarige centrumverdediger is transfervrij sinds zijn contract bij Feyenoord eind juni afliep. Bij NEC is men nog op zoek naar defensieve impulsen, daar het deze zomer met Rodrigo Guth en Cas Odenthal twee belangrijke krachten verloor.

Lees hier over de poging van NEC voor Sandler.