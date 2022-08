Ruud van Nistelrooij is realistisch na zege en benoemt sleutel tot succes

Woensdag, 10 augustus 2022 om 00:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:32

Ruud van Nistelrooij verschijnt na afloop van de zege op AS Monaco (3-2) trots voor de camera van ESPN. De trainer van de Eindhovenaren benadrukt dat PSV is ‘blijven vechten’ en de hoop op een goed eindresultaat in de derde voorronde van de Champions League nooit is verloren. “Het was een bizarre pot.”

Even zag het ernaar uit dat PSV uitgeschakeld zou worden, maar in de 89ste speelminuut trok Érick Gutiérrez de stand gelijk. In de verlenging zorgde Luuk de Jong met een rake kopbal voor de verlossing, waardoor PSV in de laatste voorronde mag aantreden tegen Rangers. “Deze ploeg blijft maar gaan en geloven”, opent Van Nistelrooij. “Je sleept er hier een verlenging uit, wat bijna niet meer leek te kunnen. Dan gaan de koppen bij elkaar en zie je toch dat die wedstrijd op een gegeven moment een beetje stilvalt. Toen begonnen we zelf ook nog een beetje te voetballen. Er waren maar weinig momenten dat we dat konden doen.”

“De start was goed, maar op een gegeven moment kom je in de verdrukking”, vervolgt Van Nistelrooij. “Daar kwamen we in de tweede helft ook niet meer uit. Zij scoren er twee, dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Maar niet onmogelijk. Je blijft vechten en uiteindelijk doe je het samen. De ontlading was dan ook groot bij de jongens, het team, de staf én de supporters. Maar we zijn helemaal kapot. Dit is echt bizar.”

"Dat ze die kwaliteit nog konden leveren met hun vermoeidheid! Het was een ontlading voor de jongens, het team, de staf en de supporters. Echt geweldig. De overwinning doet goed. Natuurlijk hebben ze een verlenging in de benen, maar geen blessures. Dat gaan we morgen nog beter bekijken, maar we zijn allemaal helemaal kapot." Nadat PSV komend weekend heeft gespeeld tegen Go Ahead Eagles, staat de dubbele ontmoeting met Rangers op het programma. “Rangers is een geweldige club en ik heb de atmosfeer op Ibrox zelf meegemaakt. Ze hebben natuurlijk de Europea League-finale gehaald, dus het is een goede ploeg. En een mooi Nederlands onderonsje langs de kant”, aldus de oefenmeester van de Eindhovenaren.