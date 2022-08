Vink: ‘Vorige week maakten ze PSV minder, nu hielpen ze het team over horde’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 23:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Marciano Vink vindt dat Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel als invallers een cruciale rol hebben gespeeld in de meeslepende overwinning van PSV tegen AS Monaco. De Eindhovenaren sleepten voor de poorten van de hel een 3-2 zege weg en gaan verder in de play-offs van de Champions League tegen Rangers. "Tot aan de 85e minuut gaf je eigenlijk 0,0 voor de kansen van PSV, en dan valt-ie toch nog één minuut voor tijd. Fantastisch", aldus Vink na afloop bij ESPN.

Een week geleden gaf PSV in Monte Carlo een 1-0 voorsprong uit handen (1-1 eindstand). "Degenen die erin kwamen hebben het vorige week af laten weten, Van Ginkel en Guti", zegt Vink. "Toen vond ik dat PSV echt minder werd. Vandaag hebben zij het elftal echt over de laatste horde heen getild, dat is ook wel mooi. Het is ook lekker voor een trainer om te zien dat je bank óók iets kan betekenen." Kenneth Perez is het daar mee eens. "Guti viel echt héél goed in", aldus de analist over de Mexicaan, die met een kopbal in minuut 89 voor de 2-2 en daarmee een verlenging zorgde.

Perez zag dat PSV het dinsdag niet moest hebben van zijn sterspelers. "Vandaag waren het jongens die normaal niet de kar trekken die echt hebben gevochten, alles hebben gegeven, maar het voetbal was niet goed", analyseert hij. "Gakpo is een jongen die daar eigenlijk voor is, die PSV eigenlijk bij de hand had moeten nemen, maar hij was misschien wel de slechtste van allemaal. Hij kwam echt geen lantaarnpaal voorbij, hij heeft totaal geen waarde gehad."



En ook matchwinner Luuk de Jong, die PSV met een late kopbal bevrijdde, had het uiterst lastig volgens Perez. "Luuk de Jong kreeg aanvankelijk eigenlijk ook geen poot aan de grond, die maakt dan de 3-2." Perez is desalniettemin blij voor de centrumspits. "Dit betekent veel voor Luuk de Jong, omdat hij hier belangrijk is, hij is hier echt een boegbeeld, en de aanvoerder. Bij die andere clubs kwam hij er alleen in als het moeilijk werd, maar daarom betekent dit heel veel voor hem."

Vink is onder de indruk van het laatste doelpunt van PSV, dat dus diep in verlenging viel. "Het zijn de ballen die je eigenlijk veel meer op Luuk de Jong zou willen zien. Dit zijn de ballen: Johan Bakayoko legt hem met de juiste snelheid terug en Jordan Teze geeft hem gewoon perfect voor. Het is een abc'tje voor Luuk, de ideale voorzet voor een spits als hij."