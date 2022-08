Luuk de Jong kopt PSV in verlenging naar play-offs van Champions League

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 23:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

PSV heeft dinsdagavond in de voorronde van de Champions League in de verlenging afgerekend met AS Monaco. De Eindhovenaren kwamen - na het 1-1 gelijkspel uit Monte Carlo - wederom op voorsprong via Joey Veerman, maar moesten na tegentreffers van Guillermo Maripan en Wissam Ben Yedder vrezen voor uitschakeling. Érick Gutiérrez kopte PSV één minuut voor tijd naar de verlenging, waarin Luuk de Jong het karwei met een nieuwe kopbal klaarde: 3-2. PSV speelt in de play-offs tegen Rangers, dat zich razendknap revancheerde tegen Royale Union Sint-Gillis (3-0). Monaco gaat verder in de groepsfase van de Europa League.

Beide ploegen verschenen ten opzichte van de heenwedstrijd ongewijzigd aan de aftrap. AS Monaco kwam sterk uit de startblokken en bracht Ben Yedder al in de eerste minuut oog in oog met Walter Benítez. Armando Obispo kon de bal met een uiterste krachtsinspanning nog net voor de voeten van de spits wegglijden. In de fase daarna probeerde de dreigende Aleksandr Golovin het twee keer met mislukte schoten, terwijl Guus Til meteen aan de noodrem moest trekken en geel ontving. PSV overleefde de eerste twintig minuten en speelde zich vervolgens prachtig door de defensie van Monaco.

?? @PSV pakt de leiding: Joey Veerman opnieuw de gevierde man tegen AS Monaco!#PSVMON pic.twitter.com/cI4sNJ2h3a — ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2022

Ismael Saibari stuurde Phillipp Mwene over de rechterflank weg, waarna de rechtsback vanaf de achterlijn het overzicht behield en Veerman aanspeelde. De middenvelder bleef kalm en zette PSV met een geplaatst schot net als in Monte Carlo vroeg op voorsprong: 1-0. De Eindhovenaren kwamen opnieuw onder grote druk te staan, maar gaven behoudens een kopkans aan Kevin Volland niets weg. Veerman kwam op slag van rust na een slim genomen hoekschop heel dichtbij zijn tweede, maar Axel Disasi kon zich nog net voor het schot van de middenvelder gooide. In de laatste minuut schoot Ben Yedder aan de overzijde één-op-één op Benítez, al stond de spits buitenspel.

?? Érick Gutiérrez doet het voor @PSV! De 2-2 in blessuretijd betekent verlenging in Eindhoven ?#PSVMON pic.twitter.com/SEJz2KIwJ4 — ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2022

PSV slaagde er ook na rust niet in om Monaco ver van het doel te houden. Maripan kopte in de 55e minuut uit een vrije trap eerst nog op de paal, maar schoot drie minuten later alsnog van heel dichtbij binnen. De centrumverdediger kreeg de bal wat gelukkig voor de voeten, toen PSV de bal na een hoekschop niet weggewerkt kreeg: 1-1. Van Nistelrooij probeerde de controle over de wedstrijd te krijgen met een dubbele wissel, maar zag PSV na zeventig minuten in het countermes van Monaco lopen. Na een verovering op het middenveld legde Gelson Martins de bal vanaf de zijkant bij de tweede paal, waar Ben Yedder er alleen tegenaan hoefde lopen: 1-2.

In de bijna twintig minuten daarna kreeg PSV behalve een kopballetje van André Ramalho geen kans, maar vlak voor het ingaan van de blessuretijd veranderde dat. Eerst stopte Obispo de bijna doorgebroken Breel Embolo met een weergaloze tackle af, waarna PSV de bal via Johan Bakayoko voor het doel bracht bij Monaco. De Jong kopte richting tweede paal, waar Gutiérrez met het hoofd afrondde: 2-2.

In de verlenging die volgde bereidde Martins met voorzetten twee enorme kansen voor Monaco voor. Embolo kopte al snel op de lat, terwijl de ingevallen Krepin Diatta op slag van rust bij een vrije kans op Gutiérrez schoot. Van Nistelrooij leek met het inbrengen van Jarrad Branthwaite voor Veerman te gaan voor strafschoppen, maar het was PSV dat in de 109e minuut opnieuw toeslag. Teze legde de bal panklaar bij de tweede paal, waar De Jong via de grond binnenkopte: 3-2. Jean Lucas schoot in de absolute eindfase namens Monaco een vrije trap in de muur, waarmee PSV zich definitief staande hield.