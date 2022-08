Giovanni van Bronckhorst boekt historische zege op kolkend Ibrox

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 22:38 • Wessel Antes • Laatste update: 22:52

Giovanni van Bronckhorst heeft de uitnederlaag van Rangers vorige week tegen Royale Union Sint-Gillis (2-0 Union) dinsdagavond volledig weg kunnen vegen. Op een kolkend Ibrox wist Rangers het tweeluik met een 3-0 overwinning volledig om te draaien. Nooit eerder slaagden de Schotten erin om een 2-0 achterstand uit de heenwedstrijd in een terugwedstrijd om te draaien, maar vanavond lukte dat het elftal van Van Bronckhorst wel dankzij goals van James Tavernier, Antonio Colak en Malik Tillman.

Union kende een prima uitgangspositie na de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd in België, maar toch weet elke voetballiefhebber dat het kan stormen in Glasgow. Dat bleek dan ook tijdens de opkomst van beide ploegen, die met luid kabaal werden ontvangen door 50.000 supporters op Ibrox. Het elftal van Van Bronckhorst liet vanaf het eerste fluitsignaal aanvallende intenties zien. In de eerste tien minuten werd Rangers twee keer gevaarlijk via kopballen van Tillman en Colak, die beide net over gingen. Na twintig minuten ging de Schotse storm liggen en kreeg Union zelfs een kopkansje via Senne Lynen.

Daarna was Rangers weer aan zet met een scherp aangesneden vrije trap van Tom Lawrence, die werd verlengd door spits Colak. De sterk keepende Anthony Moris wist de bal echter uit zijn doel doel te houden. Op slag van rust kreeg Rangers een penalty van de Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos, nadat Siebe Van Der Heyden een hoge voorzet tegen zijn opspringende arm aankreeg. De altijd kalme Tavernier benutte de strafschop koelbloedig en stuurde Moris de verkeerde hoek in, waardoor Van Bronckhorst met een 1-0 voorsprong kon gaan rusten.

Na rust kwam Rangers eveneens vastberaden de kleedkamer uit. In de 57e minuut konden de Schotten de voorsprong van Union dan ook volledig wegvegen. Na langdurig balbezit belandde de bal via Tavernier voor de voeten van Scott Arfield, die met een harde volley richting het doel schoot. In eerste instantie kon Moris wederom knap redding brengen, maar in de rebound passeerde Colak hem alsnog met een kopbal. Door de tweede treffer leek Rangers nog meer vleugels te krijgen en werd de wedstrijd een stuk feller over en weer. Tien minuten voor tijd ging uitgerekend de sterk keepende Moris bij een voorzet de fout in, waardoor Tillman de 3-0 in een leeg doel kon binnen knikken. In blessuretijd kreeg Union-speler Lazare Amani nog zijn tweede gele kaart. Rangers kan zich nu opmaken voor een duel tegen de winnaar van de wedstrijd tussen PSV en AS Monaco.