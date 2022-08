Roger Schmidt plaatst zich zonder Neres voor laatste voorronde CL

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 21:37 • Wessel Antes • Laatste update: 21:49

Roger Schmidt heeft na de ruime thuiszege vorige week (4-1) ook de return van Benfica tegen Midtjylland met 1-3 kunnen winnen, waardoor hij zich kan richten op de laatste voorronde van de Champions League. Benfica neemt het daarin op tegen de winnaar van het duel tussen Sturm Graz en Dynamo Kiev, dat later op de avond afgewerkt wordt.

Benfica had zich in de heenwedstrijd in Lissabon al verzekerd van een 4-1 voorsprong, waardoor de Portugezen voor het duel dinsdagavond zonder al te veel spanning naar Denemarken konden afreizen. Waar David Neres in het duel vorige week nog belangrijk was voor Benfica met twee assists, ontbrak de Braziliaan vandaag in de wedstrijdselectie van Schmidt. De Duitse hoofdtrainer ontvangt tot dusver veel lof van de Portugese media. Ook in het uitduel tegen Midtjylland was zijn ploeg veruit de bovenliggende partij.

Na 23 minuten wist Benfica het vele balbezit om te zetten in een doelpunt. Nadat spits Gonçalo Ramos eerst een grote kans om zeep had geholpen, was middenvelder Enzo Fernández vijf minuten later het eindstation van een geweldige aanval. Op aangeven van Ramos tikte hij de bal na een briljante loopactie uit de lucht beheerst langs doelman Elías Rafn Ólafsson. Daarna kon Benfica-keeper Odysseas Vlachodimos zich positief onderscheiden op een poging van Braziliaan Paulinho, waardoor de Portugezen met een 0-1 voorsprong de rust ingingen.

Na rust was Midtjylland even de bovenliggende partij en dwongen de Denen drie hoekschoppen af. Daaruit wist het elftal van Brian Priske niet te scoren, waarna de eerste hoekschop van Benfica in de tweede helft wel raak was. Na een ingestudeerde variant was het de jeugdige spits Henrique Araújo die de bal goed binnen knikte voor de 0-2. Midtjylland redde nog wel de eer met een doelpunt van de alerte Pione Sisto, die na een kopbal op de lat in de rebound de 1-2 binnen volleerde. Vlak voor tijd bepaalde Diogo Goncalves de eindstand op 1-3 met een heerlijke afstandspegel.