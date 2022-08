Fortuna weet zich alsnog te versterken met makkelijk scorende Feyenoorder

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 20:20 • Wessel Antes • Laatste update: 20:27

Cole Bassett gaat alsnog de overstap maken naar Fortuna Sittard, zo meldt 1908.nl dinsdagavond. Feyenoord, Fortuna Sittard en de Colorado Rapids, van wie de Rotterdammers Basset huren, zijn alsnog tot een akkoord gekomen over de 21-jarige Amerikaan. Zodoende wordt Bassett door Feyenoord alsnog voor één seizoen uitgeleend aan Fortuna.

Feyenoord zou daarbij het recht behouden om de koopoptie op Bassett na dit seizoen te lichten. De Rotterdammers kunnen de aanvallende middenvelder dan voor een bedrag van circa 1,5 miljoen euro definitief overnemen van de Rapids. Afgelopen zondag viel Bassett in het uitduel met Vitesse (5-2 winst) in de 84e minuut in voor Danilo. De Rotterdammers hopen dat de Amerikaan bij Fortuna veel ervaring kan opdoen in de Eredivisie.

Your favorite? ???? Cole Bassett

???? Alireza Jahanbakhsh

???? Noah Naujoks

???? Aliou Baldé — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 9, 2022

Volgens het doorgaans betrouwbare medium 1908.nl bekijkt Feyenoord de transfermarkt voor eventuele vervangers voor Bassett. De Amerikaan speelde nog niet veel officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdamse club. In totaal kreeg hij in acht duels slechts 89 speelminuten. In oefenwedstrijden liet Bassett wel al vaak zien dat hij makkelijk scoort. Zo was hij dinsdagmiddag nog trefzeker in de met 5-0 gewonnen oefenwedstrijd in De Kuip tegen FC Dordrecht.

In de voorbereiding was Bassett al twee keer eerder trefzeker in de wedstrijden tegen NAC Breda (6-1 winst) en Osasuna (1-2 verlies). Bassett is een aanvallende middenvelder met veel loopvermogen die graag opduikt in het zestienmetergebied van de tegenstander. Mogelijk heeft Feyenoord zijn vervanger al in huis met Noah Naujoks, die dezelfde rol zou kunnen vervullen binnen de selectie van Arne Slot. De twintigjarige Naujoks debuteerde afgelopen zondag tegen Vitesse en liet in de jeugd zien ook een neusje voor de goal te hebben. Naujoks was daarnaast aanvoerder van meerdere jeugdelftallen bij Feyenoord.