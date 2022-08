Perez verbaast zich over uitspraken Vink: ‘Je gaat toch niet Sangaré zeggen?!’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 20:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:07

Marciano Vink stelt dat Ibrahim Sangaré momenteel waardevoller is voor PSV dan Cody Gakpo. Voorafgaand aan de return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League benadrukt de analyticus van ESPN dat de ‘balans op het middenveld’ cruciaal is voor ‘dit PSV’. Kenneth Perez fronst zijn wenkbrauwen en vindt dat Gakpo belangrijker is voor het team van Ruud van Nistelrooij.

“Wie op dit moment de belangrijkste speler is voor PSV? Als ik moet kiezen tussen Gakpo en Sangaré? Nou, het klinkt heel raar en dat hadden we anderhalf jaar geleden natuurlijk niet gedacht...”, zegt Vink, wanneer Perez hem onderbreekt: “Je gaat toch geen Sangaré zeggen, hè?” Vink is van mening dat Sangaré nóg waardevoller is voor PSV dan Gakpo. “Ik vind dat Sangaré, met de achterhoede zoals die nu staat, een rustpunt is. Het is prettig dat hij de verdediging iets meer ontlast.”

“Kijk, ze hebben met Luuk de Jong, Madueke en Guus Til doelpunten ingekocht”, vervolgt Vink. “Ik hoop het niet, maar stel dat Gakpo er niet meer zou zijn, dan heb je toch een bepaalde garantie op doelpunten. Ik denk dat de balans op het middenveld belangrijk is, zeker gezien de huidige vorm van Sangaré. Ik vind hem op dit moment gewoon een belangrijkere pion dan Gakpo.”

Perez kan zich niet vinden in de woorden van zijn collega. “Het is raar, omdat het veel moeilijker is om doelpunten in te kopen dan om iemand in te kopen voor de balans. Ik zou altijd eerder voor doelpunten kiezen dan voor iets anders. Ik ben het echt niet met je eens. Eerlijk is eerlijk: Sangaré heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Toen hij kwam deed hij maar wat en was hij een risico, maar door te trainen op traptechniek en passing is de combinatie met zijn fysieke kracht interessant geworden.”